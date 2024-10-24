機會來了！沒搶到周杰倫門票「104列大巨蛋職缺」　這職位需求99人

▲周杰倫即將在大巨蛋開唱。（圖／杰威爾提供）

記者施怡妏／綜合報導

周杰倫演唱會一票難求，23日開賣15萬張門票秒殺，先前有粉絲搞笑在臉書上發起「爬進大巨蛋下水道聽周杰倫演唱會」的活動，如今104人力銀行大喊「機會不就來了」，列出大巨蛋的職缺，誠徵服務台人員、保全、假日活動清潔人員。網友笑翻直呼「聽演唱會又可以賺錢」。

「104人力銀行」在臉書粉專發文，「沒搶到周杰倫演唱會門票，不一定要爬下水道，別灰心，機會不就來了嗎」，接著列出大巨蛋的3項職缺，分別是假日活動清潔人員、服務台人員以及保全。

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實際點進職缺查看，除了保全是正職以外，服務台人員以及假日活動清潔人員都是計時工讀，時薪200至220元；而其中假日活動清潔人員，需求人數為30-99人，目前應徵人數已高達30人以上，保全以及服務台人員則有11-30人應徵。

許多網友笑翻，「上班四天就爆離職潮」、「主管：忽然有一堆人說要自費上班，你有想法嗎」、「清潔人員最好，也是最有可能碰到明星的」、「天青色等煙雨，而我在掃地」、「看來想聽杰倫只能去面試了」、「免費聽又有錢賺真棒」、「投履歷了~可以只做4天嗎」、「現在104這麼風趣的嗎？」「請問有通風管維修人員的職缺嗎」。