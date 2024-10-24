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全台最大黃牛夫妻落網！爽住5星級飯店　周杰倫門票已預收200萬

記者邱中岳／台北報導

睽違7年天王周杰倫將在台北大巨蛋舉辦演唱會，門票也在23日中午開賣，北市府也高度重視黃牛搶票問題，所以由刑事局、北市刑大、文化局等單位共同查緝，在桃園地區逮捕全國最大黃牛組織，赫然發現組織成員竟是1對夫妻檔，平時爽住5星級酒店躲避警方查緝。

警方調查，43歲的劉姓男子以及33歲的張姓女子為夫妻檔，主要透過駭客上網搶票，並在各大網站平台發文，以演唱會門票2、3倍的價格出售獲利，周杰倫演唱會還打出「保證預售」，先收取現金等取票後再提供給民眾，光預收就有64人，金額高達200萬元。

▲▼周杰倫演唱會門票秒殺，北市刑大在桃園5星級飯店，逮全國最大黃牛夫妻檔。(圖／記者邱中岳翻攝）

▲周杰倫演唱會門票秒殺，北市刑大在桃園5星級飯店，逮全國最大黃牛夫妻檔。(圖／記者邱中岳翻攝）

▲▼周杰倫演唱會門票秒殺，北市刑大在桃園5星級飯店，逮全國最大黃牛夫妻檔。(圖／記者邱中岳翻攝）

警方指出，夫妻檔平時躲藏在桃園地區，經常出入高檔5星級酒店，警方在23日下午4時許前往5星級飯店逮人，當場查扣電腦以及相關證物，發現光周杰倫演唱會門票，2人就搶到了198張，如果成功加價轉售，不法獲利相當可觀。

警方發現，夫妻檔從事黃牛賣票約10餘年，曾經在多場大型演唱會中搶票，並以加價的方式轉售獲利成功，被警方逮捕時，還有許多民眾私訊求票，警方訊後依照《文化創意產業發展法》、偽造文書以及詐欺等罪嫌將2人送辦。

▲▼周杰倫演唱會門票秒殺，北市刑大在桃園5星級飯店，逮全國最大黃牛夫妻檔。(圖／記者邱中岳翻攝）

▲全國最大黃牛夫妻檔桃園5星級飯店落網，還主打「保證預售」先向購票者收取費用。(圖／記者邱中岳翻攝）

據悉，夫妻檔在網路上有收演唱會門票，或者販售演唱會門票，更直言周杰倫門票只給VIP或者熟客，也可以用周杰倫門票換取其他藝人的演唱會門票，另外還可以用劉德華換周杰倫、張惠妹等互利方式。

夫妻檔更在網路上直言，我們官方5萬多人品質就是保證，事實證明好的代購讓你上天堂，自稱是全台最多粉絲群、第一大門票官方LINE社群，還主打演唱會、見面會、運動賽事以及海內外活動皆可預訂，下面還留下LINE資訊供民眾加入購票。

▲▼周杰倫演唱會門票秒殺，北市刑大在桃園5星級飯店，逮全國最大黃牛夫妻檔。(圖／記者邱中岳翻攝）

周杰倫演唱會將在12月於台北大巨蛋開唱，23日中午12點、下午3點分2波搶票，短短5分鐘就將演唱會門票售馨，但是網路平台馬上有大量黃牛加價兜售，北市警局目前接獲11件報案，也將全力追查是否有加價轉售圖利的事實。

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