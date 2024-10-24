最大黃牛夫妻狂吸周杰倫門票　進帳200萬竟哭窮：還負債千萬

記者邱中岳／台北報導

睽違7年天王周杰倫將在台北大巨蛋舉辦演唱會，門票也在23日中午開賣，北市府也高度重視黃牛搶票問題，北市刑大也在桃園地區逮捕全國最大黃牛組織，赫然發現組織成員竟是1對夫妻檔，剛從澳門回國，就爽著5星級酒店，2人落網時穿著亮麗，但是卻喊窮「還有千萬債務」。

警方調查，43歲的劉姓男子以及33歲的張姓女子為夫妻檔，主要透過駭客上網搶票，並在各大網站平台發文，以演唱會門票2、3倍的價格出售獲利，周杰倫演唱會還打出「保證預售」，先收取現金等取票後再提供給民眾，光預收就有64人，金額高達200萬元。

▲周杰倫演唱會門票秒殺，北市刑大逮全國最大黃牛夫妻檔。(圖／記者邱中岳翻攝）

警方指出，夫妻檔平時躲藏在桃園地區，經常出入高檔5星級酒店，警方在23日下午4時許前往5星級飯店逮人，當場查扣電腦以及相關證物，發現光周杰倫演唱會門票，2人就收訂198張，如果搶票成功加價轉售，不法獲利相當可觀。

警方發現，劉姓男子從事黃牛賣票約11年，曾經在多場大型演唱會中搶票，並以加價的方式轉售獲利成功，被警方逮捕時，還有許多民眾私訊求票，警方訊後依照《文化創意產業發展法》、偽造文書以及詐欺等罪嫌將2人送辦。

▲全國最大黃牛夫妻檔剛從澳門回國，警方不排除是出境交收演唱會門票。(圖／記者邱中岳翻攝）

警方發現，劉姓夫妻檔在網路平台張貼售票廣告，並附上LINE連結供民眾加入，藉此販售黃牛票，警方鎖定劉姓夫妻檔在日前剛從澳門返台，天王劉德華又在澳門舉辦演唱會，不排除是搶購演唱會門票，出國交票收款。

警方在桃園地區的5星級飯店逮捕劉姓夫妻檔，發現劉姓夫妻檔也住在桃園地區，但沒有回家，反而爽住5星級飯店，被逮時還向警方哭窮「還有千萬負債」，儘管夫妻倆否認犯行，但是電腦資料證據擺在眼前也百口莫辯。