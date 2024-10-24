演唱會外「直接拖走年輕人」　烏克蘭軍方突襲！強制徵召入伍

▲烏克蘭軍方突擊演唱會現場，強行拖走壯丁。（圖／翻攝 X 平台）

記者邱晟軒／綜合報導

近期，烏克蘭首都基輔爆發大規模徵兵行動，軍方在餐廳、俱樂部、酒吧及運動場等地展開突擊，強制徵召文件不符規定的民眾入伍。最引人注目的是，在烏克蘭搖滾樂團 Okean Elzy 演唱會現場，軍方直接在會場外「強制徵召」，當場拖走多名壯丁充軍。

根據《紐約時報》報導，Okean Elzy 樂團以其激情四溢的愛國歌曲深受烏克蘭民眾喜歡。然而，近日在基輔的演唱會外，有民眾拍攝到，一名男子在演唱會結束後，被場外三名軍警強行拖行到徵兵站，男子驚恐喊著：「大家幫幫我！放開我！」旁觀民眾紛紛拿起手機錄影，高喊：「你們太丟臉了！」

Ukrainian men dragged out of nightclubs by army recruiters.



Those refusing to show documents exempting them from military service, or whose documents were considered faulty, dragged away.



Slava Ukraini anyone?



Forced to their deaths for Zelensky! pic.twitter.com/eyDY6W3eqa — Tommy Robinson ???????? (@TRobinsonNewEra) October 13, 2024

演唱會外堵人「強制徵召」畫面傳開後，Okean Elzy 後續數場門票也因此在網路上遭到大量拋售。一名女樂迷受訪時透露，她和丈夫在觀看了相關影片後，決定退掉下一場演唱會的票，選擇待在家中。她表示，這樣的徵兵方式既恐怖又不民主。

實際上，烏克蘭軍方的徵兵目標並不僅限於 Okean Elzy 演唱會。在週末晚上，類似的文件檢查行動在全國各地的各類演藝活動中上演。無論是觀眾去看脫口秀還是聽音樂會，都可能面對徵兵官員的檢視。不僅觀眾成為目標，在烏克蘭哈爾科夫，甚至有一場演出因警察要檢查樂團成員的徵兵文件而被取消。

根據烏克蘭戒嚴法，所有25至60歲的男性有義務服兵役，18至60歲的男子也被禁止離開國家。由於士兵短缺，烏克蘭政府在2024年4月將徵兵年齡從27歲降至25歲，並取消了「僅部分符合條件」的徵召漏洞。所有志願者必須通過嚴格的醫學和體能測試，才能成為符合資格的士兵。

儘管烏克蘭官員曾表示已達成動員目標，但前線士兵抱怨增援部隊往往年齡偏大、訓練不足或有健康問題。根據烏克蘭議會國家安全與國防委員會的說法，約有六百萬符合服役資格的男性，約佔烏克蘭總人口的16%，尚未更新徵兵辦公室的聯絡和個人資料。