演唱會外「直接拖走年輕人」　烏克蘭軍方突襲！強制徵召入伍

▲烏克蘭軍方突擊演唱會現場,強行拖走壯丁。(圖/翻攝 X 平台)

記者邱晟軒/綜合報導

近期,烏克蘭首都基輔爆發大規模徵兵行動,軍方在餐廳、俱樂部、酒吧及運動場等地展開突擊,強制徵召文件不符規定的民眾入伍。最引人注目的是,在烏克蘭搖滾樂團 Okean Elzy 演唱會現場,軍方直接在會場外「強制徵召」,當場拖走多名壯丁充軍。

根據《紐約時報》報導,Okean Elzy 樂團以其激情四溢的愛國歌曲深受烏克蘭民眾喜歡。然而,近日在基輔的演唱會外,有民眾拍攝到,一名男子在演唱會結束後,被場外三名軍警強行拖行到徵兵站,男子驚恐喊著:「大家幫幫我!放開我!」旁觀民眾紛紛拿起手機錄影,高喊:「你們太丟臉了!」

Ukrainian men dragged out of nightclubs by army recruiters.



Those refusing to show documents exempting them from military service, or whose documents were considered faulty, dragged away.



Slava Ukraini anyone?



Forced to their deaths for Zelensky! pic.twitter.com/eyDY6W3eqa