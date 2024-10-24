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演唱會外「直接拖走年輕人」　烏克蘭軍方突襲！強制徵召入伍

▲▼ 。（圖／記者邱晟軒攝）

▲烏克蘭軍方突擊演唱會現場，強行拖走壯丁。（圖／翻攝 X 平台）

記者邱晟軒／綜合報導

近期，烏克蘭首都基輔爆發大規模徵兵行動，軍方在餐廳、俱樂部、酒吧及運動場等地展開突擊，強制徵召文件不符規定的民眾入伍。最引人注目的是，在烏克蘭搖滾樂團 Okean Elzy 演唱會現場，軍方直接在會場外「強制徵召」，當場拖走多名壯丁充軍。

根據《紐約時報》報導，Okean Elzy 樂團以其激情四溢的愛國歌曲深受烏克蘭民眾喜歡。然而，近日在基輔的演唱會外，有民眾拍攝到，一名男子在演唱會結束後，被場外三名軍警強行拖行到徵兵站，男子驚恐喊著：「大家幫幫我！放開我！」旁觀民眾紛紛拿起手機錄影，高喊：「你們太丟臉了！」

演唱會外堵人「強制徵召」畫面傳開後，Okean Elzy 後續數場門票也因此在網路上遭到大量拋售。一名女樂迷受訪時透露，她和丈夫在觀看了相關影片後，決定退掉下一場演唱會的票，選擇待在家中。她表示，這樣的徵兵方式既恐怖又不民主。

實際上，烏克蘭軍方的徵兵目標並不僅限於 Okean Elzy 演唱會。在週末晚上，類似的文件檢查行動在全國各地的各類演藝活動中上演。無論是觀眾去看脫口秀還是聽音樂會，都可能面對徵兵官員的檢視。不僅觀眾成為目標，在烏克蘭哈爾科夫，甚至有一場演出因警察要檢查樂團成員的徵兵文件而被取消。

根據烏克蘭戒嚴法，所有25至60歲的男性有義務服兵役，18至60歲的男子也被禁止離開國家。由於士兵短缺，烏克蘭政府在2024年4月將徵兵年齡從27歲降至25歲，並取消了「僅部分符合條件」的徵召漏洞。所有志願者必須通過嚴格的醫學和體能測試，才能成為符合資格的士兵。

儘管烏克蘭官員曾表示已達成動員目標，但前線士兵抱怨增援部隊往往年齡偏大、訓練不足或有健康問題。根據烏克蘭議會國家安全與國防委員會的說法，約有六百萬符合服役資格的男性，約佔烏克蘭總人口的16%，尚未更新徵兵辦公室的聯絡和個人資料。

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