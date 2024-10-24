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北韓派「年輕菜鳥兵」遠赴俄烏戰場？　他感嘆：全是一群砲灰

▲▼烏克蘭曝光在俄國受訓的北韓士兵影片。（圖／達志影像／newscom）

▲烏克蘭曝光在俄國受訓的北韓士兵影片，這些人可能只有20歲出頭。（圖／達志影像／newscom）

記者羅翊宬／編譯

許多證據顯示，北韓（朝鮮）近期向俄羅斯派遣軍隊，隨時準備參與俄烏戰爭，就連美國國防部都表示已掌握相關證據。原先，南韓情報機構研判，北韓可能派出號稱「暴風軍團」的特戰部隊前往參戰。不過，在經過調查後，卻發現這些被派往俄羅斯的北韓軍人，大部分只有10幾歲，令人質疑可能缺乏作戰經驗。

根據韓媒《News1》，南韓軍方多名消息人士今（24）日指出，南韓國防部轄下的國防情報本部，近日針對從當地獲取的影像與情報進行詳細分析，然而卻發現這些被派往俄羅斯的北韓士兵，大部分只有15歲以後至20歲出頭。

北韓的徵兵年齡從17歲開始，因此推斷許多被迫前往俄羅斯的北韓軍隊中，有許多士兵是2005年至2007年生，這在南韓根本算是未成年。因此，南韓軍方推斷，這些被派往俄羅斯的北韓部隊，很有可能根本不是已準備隨時上戰場的精銳部隊。

美國與南韓軍事情報機構皆推斷，目前已經有3000名北韓士兵抵達俄羅斯，並分散在俄羅斯東部的軍事基地接受基本戰鬥訓練。南韓國家情報院預估，至今年12月底前，一共有1萬名北韓士兵在俄羅斯集結。

▲▼疑似北韓軍人抵達俄軍軍事基地，可以清楚聽到韓語對話。（圖／翻攝自Telegram／ASTRA）

▲疑似北韓軍人抵達俄軍軍事基地，可以清楚聽到韓語對話。（圖／翻攝自Telegram／ASTRA）

南韓國防部長金龍顯24日前往國會國防委員會接受國政監察時，針對北韓派遣部隊赴俄表示，「這些被派往俄羅斯的北韓部隊，名義上是『派兵』，其實根本就是準備被當成砲灰的傭兵！金正恩將這些朝鮮人民軍士兵，推向非法的侵略戰爭，將他們當作砲灰。」

金龍顯批評，「通常若是派兵的話，必須是維持該國軍隊的指揮體系，並且穿上代表該國的軍服、掛上代表該國的國旗，以身為該國軍人為榮。（然而這些赴俄的北韓軍人）穿的並非人民軍軍服，而是透過俄軍軍服來偽裝，在俄軍的作戰指揮下，根本失去指揮作戰權，必須聽令行事。」

另外，南韓總統尹錫悅24日下午也在總統辦公室會晤來訪的波蘭總統杜達（Andrzej Duda）。雙方在會談結束後的聯合發表會上，強烈譴責北韓派遣部隊前往俄羅斯。

尹錫悅表示，「我們兩人皆以強烈的措辭，嚴厲譴責北韓研發核武與導彈，以及與俄羅斯展開非法軍事合作等行為，此不僅違反聯合國安理會決議，北韓派兵赴俄的行徑，更是嚴重威脅韓半島（朝鮮半島）與歐洲等全球國防安全的挑釁行動。大韓民國絕不會輕視，更將採取必要措施。」

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