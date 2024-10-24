炸毀鐵公路後首動工！北韓在東海線「興建防護牆」：阻斷脫北者逃離

▲北韓15日在開城炸毀連結南北韓的京義線道路。（圖／路透）

記者羅翊宬／編譯

為了支持其最高領導人金正恩在南北韓關係所提出的「敵對兩國論」，北韓（朝鮮）先是於本月9日發表聲明、證實將推動「要塞化工程」，15日更直接在京義線、東海線等鐵公路埋設炸藥引爆。如今，最新消息指出，北韓已經在東海線著手準備興建防護壁。

根據《韓聯社》，南韓軍方今（24）日指出，北韓自從15日埋設炸藥引爆連結南北韓的京義線、東海線鐵公路以後，便開始進行殘骸拆除與整地作業，而從最近開始更在東海線附近進行結構物的設置，先是設置結構物的骨幹，最後再灌入混凝土，作為要塞化工程中的防護牆。

報導指出，此可以被視為北韓設置防護牆作業的其中一環，北韓從今年4月起便沿著軍事緩衝區（DMZ）北側地帶興建防護牆，主要能夠防止敵方戰車入侵，殯阻止軍人、居民從北韓逃脫。

南韓軍方消息人士也透露，至於在京義線則尚未出現興建構造物等防護牆的景象，不過推測未來北韓軍方將會展開類似作業。

總部設於美國舊金山的私人地球成像公司「行星實驗室」公開20日拍攝的衛星影像，可以看到北韓在引爆京義線鐵公路以後，在道路上似乎出現四角形模樣的結構，《美國之音》（VOA）研判是興建結構物前的前置作業。

據悉，北韓軍總參謀部曾於本月9日正式宣布，未來將會推動「要塞化工程」，徹底阻斷與大韓民國（南韓）連結的北韓側鐵公路，並推動能形成堅固防禦網的要塞化工程。