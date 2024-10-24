俄羅斯嚴正否認北韓派兵　警告南韓勿介入俄烏戰爭：將付恐怖代價

▲俄羅斯外交部發言人扎哈羅娃。（圖／達志影像）

記者羅翊宬／編譯

許多證據顯示北韓（朝鮮）向俄羅斯派遣精銳部隊，不僅南韓情報機構公開俄軍登陸艦運送北韓士兵的畫面，如今就連美國國防部、白宮和北約都相繼證實。對此，俄羅斯外交部否認上述指控，認為全是假消息，並警告南韓一旦介入烏克蘭議題、威脅俄國安全，則將付出恐怖代價。

根據《韓聯社》，俄羅斯外交部發言人扎哈羅娃（Maria Zakharova）於當地時間23日召開記者會，嚴正否認北韓向俄派兵的消息，對於美國國防部長奧斯汀聲稱掌握北韓向俄派兵的證據，她表示「根本是虛假、不實的指控」，並反問奧斯汀應該向平壤當局詢問北韓部隊的下落。

同時，扎哈羅娃也花了相當長的時間指控南韓。在回應《韓聯社》相關提問時，她向南韓嚴正警告，「若發現有認為威脅我國和我國民眾安全的舉措，則俄羅斯將不惜一切代價殘忍應對！南韓一旦介入烏克蘭紛爭，則必須承擔南韓國防安全領域上所發生的後果。」

▲▼南韓的衛星拍攝到，俄羅斯透過登陸艦從北韓清津至俄國海參崴運輸1500名北韓士兵。（圖／大韓民國國家情報院）

據悉，南韓最高情報機構「國家情報院」本月18日公開北韓向俄羅斯派遣精銳部隊、參與俄軍在烏克蘭的特殊軍事行動之消息，隨後更公開俄軍登陸艦在舞水端海域往返北韓清津、咸興以及俄羅斯海參崴載送北韓士兵的衛星影像，並表示目前已有3000名北韓士兵抵達俄羅斯，預估12月以前會集結1萬人。

對於南韓一再公開北韓士兵在俄羅斯的相關動向，扎哈羅娃表示「感到非常困惑」，強調南韓不應被「流氓政權」烏克蘭戲弄於股掌之間。

扎哈羅娃認為，即便過去俄羅斯與南韓在地緣政治上存在著不同見解，但在經濟與人道主義上卻積累著良好且優秀的合作經驗，「不懂南韓現在為何屈服於西方社會的挑釁？」

另外，扎哈羅娃一再呼籲，俄羅斯與北韓之間的軍事合作，並未對南韓造成任何負面影響。