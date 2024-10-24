美食與貓咪的誘惑！烏克蘭拍影片「勸北韓軍投降」：讓你吃好睡好

????Проєкт «Хочу жити» випустив відеозвернення корейською мовою, в якому закликає військових з КНДР здаватися в український полон.Їм гарантують безпечні умови утримання, харчування та медобслуговування для всіх військовополонених, незалежно від їхньої національності. pic.twitter.com/8P8pDmgjFi — Людмила ???????? (@LdMila810824) October 23, 2024

記者羅翊宬／編譯

許多證據顯示，北韓（朝鮮）向俄國派遣精銳部隊，準備參加俄烏戰爭，就連美國國防部與白宮都相繼承認，已掌握相關證據。對此，烏克蘭軍方特別透過「投降熱線」發布一段1分鐘多的影片，表示已為北韓軍俘虜準備寬敞的房間，且三餐提供肉類、蔬菜、麵包等美食，勸北韓軍趕快投降。

根據烏克蘭媒體《基輔郵報》，烏克蘭國防部情報總局（HUR）透過「投降熱線」表示，「烏克蘭俘虜收容所，已經做好隨時接納所有軍人俘虜的準備，無論國籍、宗教、理念。我們向那些為（俄羅斯總統）普丁政權赴湯蹈火的朝鮮人民軍呼籲，別毫無意義客死異鄉，別再重蹈那些無法返家的數十萬俄軍士兵的覆轍。」

烏克蘭軍方呼籲俄軍投降，「趕快投降吧！烏克蘭將會提供庇護所、溫暖無虞的衣食。那些投降的數千名俄軍，正在享用著一天三餐溫飽的美食、接受醫療服務，等候戰爭結束的到來。」

▲烏克蘭在宣傳影片，透過可愛貓咪、美食，呼籲北韓軍隊能夠投降。（圖／翻攝自Telegram）

烏克蘭軍方更特別在社群平台Telegram以韓文開設頻道「我想活下去」（나는 살고 싶다），並上傳一段以韓語介紹作為旁白的影片，不僅勸北韓朝鮮人民軍趕緊投降，並表示烏克蘭已為投降的人民軍俘虜準備可供安身立命的寬敞房間，影片中不僅有可愛的貓咪，還有準備三餐的畫面。

影片中表示，「為了能夠收容來自北韓的戰爭俘虜，在不久的將來，來自（俄烏戰爭）前線各部門的北韓占領軍俘虜，將會抵達此處。俘虜們將各自擁有寬敞且舒適的睡眠空間，且提供明亮寬敞的臥房，每天三餐將提供肉類、新鮮的蔬菜、麵包。」