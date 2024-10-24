垃圾迫降！南韓總統府再遭「北韓垃圾氣球」突襲　嘲諷他不懂蔥價

▲位於首爾市龍山區的南韓總統辦公室，24日清晨發現北韓空飄的垃圾氣球。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／綜合外電報導

北韓（朝鮮）最近聲稱，南韓派遣無人機侵入平壤施放反體制傳單，而江原道也能發現裝有醫藥品與USB硬碟的空飄氣球。自從北韓威脅要讓南韓付出代價後，便多次向南空飄垃圾氣球。今（24）日清晨，北韓空飄的垃圾氣球墜落在南韓總統辦公室與國防部，裡面散佈著辱罵尹錫悅夫婦、批評南韓社會的傳單。

根據《韓聯社》、《紐西斯通訊社》，南韓總統尹錫悅、波蘭總統杜達預計將於24日下午在位於首爾市龍山區的總統辦公室進行雙邊會談。在此之際，北韓再度向南韓空飄垃圾氣球，而氣球內更首度裝有辱罵尹錫悅、金建希夫婦的傳單，氣球在空中爆炸解體以後，在首爾市龍山區、麻浦區皆能發現垃圾氣球與傳單。

南韓總統辦公室警護處24日發表聲明，「（24日）凌晨，北韓所空飄的垃圾氣球在空中解體，其中部分散開的垃圾墜落物體被因此發現。經過安全檢測以後，確認該物體並無危險性或污染性的疑慮，目前正和聯合參謀本部持續展開追蹤。」

▲北韓空飄垃圾氣球24日散落在首爾，傳單寫滿諷刺尹錫悅與金建希的字句。（圖／翻攝自News1、朝鮮日報）

韓媒《朝鮮日報》、《京鄉新聞》指出，北韓首度透過氣球空飄傳單，內容寫滿對於尹錫悅與金建希夫婦、南韓社會的批評，包括「尹錫悅是不懂蔥價的門外漢」、「尹錫悅海外巡訪浪費國民稅金」、「金建希王妃，就連奢侈與享樂的代名詞『瑪麗•安東妮』（法王路易十六的王后，法國大革命後被送上斷頭台）都自嘆不如」。

宛如手掌般大小的傳單，寫著「對著核武強國，說出『政權覆滅』的夢話」、「（尹錫悅）不懂蔥價沒關係，但必須懂得遭核武拳頭重擊的痛苦」、「一旦爆發戰爭，1秒能發射3發砲彈、8枚飛彈，首爾在1分25秒內、釜山在4分38秒內遭極超音速飛彈打擊，核武攻擊時半徑20公里以內無人倖存」。

另外，北韓的傳單內容也提到南韓社會的最低法定時薪、大學學費等議題，並列舉金建希身上所穿戴衣物與裝飾品的高昂價格，最後更勸南韓民眾「移民吧」。

據悉，繼7月24日首度有北韓空飄的垃圾氣球墜落在總統辦公室附近，時隔3個月再度發現有來自北韓的垃圾氣球墜落。