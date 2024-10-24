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美國、北約證實「北韓向俄派兵」　美白宮警告：北韓軍將淪砲灰

▲▼美國國防部長奧斯汀對外證實北韓向俄國派遣部隊的消息。（圖／路透）

▲美國國防部長奧斯汀對外證實北韓向俄國派遣部隊的消息。（圖／路透）

記者羅翊宬／編譯

許多證據一再顯示，北韓（朝鮮）向俄羅斯派遣精銳部隊，繼烏克蘭總統澤倫斯基口頭證實、南韓情報機構公開俄軍登陸艦運送北韓士兵的畫面，如今美國與北約組織（NATO）相繼證實北韓向俄國派兵的消息，對於俄烏戰爭與大西洋、印太地區之局勢演變深感擔憂。

根據《韓聯社》，美國國防部長奧斯汀於當地時間23日在義大利首都羅馬，向現場記者證實「北韓向俄羅斯派兵」的消息，為美國政府首度針對此事表態。他表示，「我們掌握了DPRK（朝鮮民主主義人民共和國，北韓）向俄羅斯派兵的證據。至於他們正在做什麼？我們還需要時間釐清。」

不過對於北韓派兵至俄羅斯的具體軍隊規模為何、以及未來是否會和俄軍集結等，奧斯汀則世衛在現場具體說明，且也暫時未公開美國對於北韓向俄派兵的事件掌握哪些證據。

▲▼烏克蘭曝光在俄國受訓的北韓士兵影片。（圖／達志影像／newscom）

▲烏克蘭曝光在俄國受訓的北韓士兵影片。（圖／達志影像／newscom）

在奧斯汀發言2個小時後，北大西洋公約組織（北約，NATO）發言人達克拉雅（Farah Dakhlallah）也向《韓聯社》發表書面聲明，「一旦北韓派向俄羅斯的兵力，是為了在烏克蘭交戰而派，那麼就代表著北韓對於俄國非法戰爭的援助，將掀起重大的緊張高潮，而這也代表俄國在戰爭中蒙受巨大損失。我們將和同盟就此問題積極合作。」

北約也透露，南韓政府最快將於下周派遣「代表團」抵達位於比利時布魯塞爾的北約總部，向北約彙報南韓在此事件所掌握的最新情報。

至於美國白宮國安會議戰略溝通協調官柯比（John Kirby），則是於當地時間23日證實北韓向俄國派兵的消息，「我們認為，北韓已於10月初至10月中旬之際，最少派遣3000名軍人前往俄羅斯東部。我們認為，北韓軍隊從北韓元山搭乘軍艦前往俄羅斯海參崴。這些北韓軍隊目前被分散在俄羅斯東部的俄軍基地接受訓練。」

▲▼南韓國情院18日公開，由烏克蘭情報當局在俄烏戰場上所回收的北韓製武器、短程彈道飛彈KN-23之殘骸。（圖／大韓民國國家情報院）

▲▼南韓國情院18日公開，由烏克蘭情報當局在俄烏戰場上所回收的北韓製武器、短程彈道飛彈KN-23之殘骸。（圖／大韓民國國家情報院）

▲▼南韓國情院18日公開，由烏克蘭情報當局在俄烏戰場上所回收的北韓製武器、短程彈道飛彈KN-23之殘骸。（圖／大韓民國國家情報院）

柯比表示，「雖然我們仍不清楚北韓軍是否將會和俄軍一同戰鬥，但這其實是值得擔憂的議題。因為北韓軍一旦完成訓練，將會前往俄羅斯西部與烏軍交戰。」

柯比透露，北韓派遣赴俄的首批部隊達到3000人，目前正在惡羅斯3處軍事基地接受基本戰鬥訓練，並且適應當地環境。對於北韓軍是否會影響俄烏戰爭的局勢演變、是否會造成烏軍大量傷亡，柯比則持保留態度，表示目前美國尚未掌握北韓派兵赴俄的真正意圖。柯比也警告，一旦北韓軍備部署烏克蘭前線，則將淪為烏軍的獵物。

另外，柯比也表示，北韓派遣精銳部隊赴俄，極有可能違反聯合國安理會決議。

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