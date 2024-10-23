「BB槍+球棒」搶移工1千元還逼下跪　桃園強盜2人組下場曝

▲桃園市蔡姓、陳姓男子今年3月間分持BB槍、球棒攔停盧姓移工，並喝令繳出財物，盧繳出僅有1000元，2人得手後揚長而去。（資料照／記者沈繼昌攝）

記者沈繼昌／桃園報導

蔡姓、陳姓男子因缺錢花用，今年3月間開車行經觀音區忠孝路，見盧姓移工獨自騎乘電動自行車經過，攔停後分持BB槍、球棒指著盧頭部，逼他交出財物，盧被迫交出身上僅有的1000元，2人得手後立即駕車逃離。桃檢日前偵查終結，依加重強盜罪嫌將2人提起公訴。

檢警調查，20歲的蔡姓男子與19歲陳姓男子缺錢花用，今年3月22日晚間10時許，兩人開車行經桃園市觀音區忠孝路時，見盧姓外籍移工獨自騎乘電動自行車經過，2人竟下車攔停，分持BB槍與球棒指著盧頭部，喝令盧跪下並繳出身上財物，盧無法抗拒只能繳出身上僅有1000元現金，2人得手後隨即驅車逃離現場。

被害盧姓移工隨即報警處理，大園警方調閱現場監視畫面確認2人逃離路線後，向桃園地檢署報請指揮，並持檢方核發拘票分別於翌日清晨4時、5時許，在新北市板橋區、樹林區分別拘提蔡、陳2人到案，並起出做案用BB槍、球棒等證物，並將搶得1000元現金發還被害人。

桃檢複訊時，蔡、陳2人坦承犯案，警方並提供現場監視畫面與現場照片佐證，證人亦指證歷歷，檢方認為2人犯行明確，偵結依加重強盜罪嫌將2人起訴。