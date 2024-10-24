未見面老公急用錢！桃園熟女急匯20萬　警與行員聯手阻詐

記者楊熾興／桃園報導

桃園市一名41歲武姓女子被未曾謀面的「網路老公」借錢，衝到郵局想匯款20萬元，行員關懷提問後發覺有異，通報警方到場協助。員警以案例告知可能陷入「假交友愛情詐騙」手法，匯款出去的錢再也拿不回來，所幸武女接受警方勸說取消匯款。

▲經員警舉案例說明，終讓武女放棄匯款。（圖／八德警分局提供）

八德分局四維派出所員警許茞翔、陳倍如23日上午，接獲轄內郵局通報有民眾疑似遭詐騙，員警到場了解，武姓女子到郵局要匯款，聲稱是要借錢給男友急用，行員發現武女不斷在查看手機疑似受騙，也不願意配合行員的提問，在員警的關懷詢問下，武女才說出是經由朋友介紹認識一名男子，加LINE交談一陣子後開始以老公、老婆互稱，雙方還未見面，對方即要借20萬元急用。

當警方想查看雙方對話紀錄，發現武女已將對話紀錄刪除，員警以案例告知可能陷入「假交友愛情詐騙」手法，匯款出去的錢再也拿不回來，所幸武女接受警方勸說取消匯款。

八德分局呼籲，假交友愛情詐騙為常見詐騙手法，詐團常利用社群網站、通訊軟體、交友等搭訕聊天，再以各種理由要求匯款或申辦帳戶，警方呼籲民眾如遇疑似詐騙案件，可撥打110或165反詐騙專線查證，避免受騙上當。