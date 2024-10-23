曾辦國會惡狼性侵、「放火」被逼下跪案　美女檢座轉任律師

▲台北地檢署檢察官朱玓轉換跑道當律師。（資料照／記者劉昌松攝）

記者劉昌松／台北報導

曾任「天下第一檢」台北地檢署檢察官朱玓，偵辦過富南斯集團吸金22億元案、網紅「放火」被逼裸身下跪、以及立委辦公室主任涉嫌性侵記者等，多起重大矚目案件，今年正式轉任律師，與前台北地院法官陳裕涵合組律師事務所，希望以2人多年的刑、民案件偵審經驗，站在第一線為有訴訟煩惱的民眾服務。

朱玓(音同蒂)畢業於國立政治大學政治學系及法律學系，於2009年雙榜通過司法官特考及律師高考，並於司法官學院第51期結業。她曾在台北、新北及桃園地檢署服務，並因與美國司法機關合作跨國刑事犯罪案件，而於美國國務院2022國際領袖參訪計畫（IVLP）中脫穎而出，成為當年度的台灣代表。

朱玓辦案時思路清晰，成功偵辦並蒞庭處理多起重大的商業金融案件及貪污案件，包括：兆豐金前董事長、101前總經理違反銀行法接受不當招待案、富南斯集團違反銀行法吸金超過10億元案、龍銀集團虛擬貨幣挖礦違反銀行法案、地下匯兌集團金額高達22億元案、松崗上櫃公司股票炒作內線交易案等。

另外，朱玓也承辦過知名職籃球星遭詐拍攝性隱私影片及恐嚇取財案、三重連棟公寓縱火奪6命公共危險案、KOL網紅遭妨害自由及性隱私案、國立大學教授權勢性侵害性騷擾女研究生案、立委辦公室主任性侵害女記者案等重大知名社會案件。

▲朱玓在檢察官任內偵辦過多件社會矚目案。（圖／記者劉昌松翻攝）

從穩定的公職轉任律師的決定，朱玓也坦認這是個困難的決定，但她想著若能將長期累積的司法實務經驗及法律專業知識，貢獻於社會，並在人生中發掘完全不同的風景，該是一件多難能可貴的體悟，因此決定卸下公職，擔任齊日法律事務所主持律師，與前台北地院法官陳裕涵合組律師事務所。

陳裕涵是政大法律系、台大法研所畢業，司法官學院第52期結業，曾任台北及花蓮地院民事庭法官，有豐富之民事及行政訴訟經驗，並主持上百件之勞動調解事件。二人均有十餘年之法庭實務經驗，會從檢察官及法官的角度及邏輯思考，為當事人在案件上爭取最大利益與權利。

如今，朱玓憑藉超過12年檢察官經驗轉任法律界，她的專業能力與豐富的實務經驗，將為商業金融犯罪、貪污案件以及各類民、刑事案件的當事人提供有力的法律支持。她多年在司法界的歷練，結合對正義的執著，必將為法律服務領域帶來新的貢獻。