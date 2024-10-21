林明佐涉貪案　陳政谷不認自己是博弈老闆：沒聽過九州集團

▲陳政谷不認自己是九州博弈集團負責人。（圖／記者白珈陽攝）



記者白珈陽／台中報導

刑事局三線二星警政監林明佐涉貪案，被檢方認為是九州博弈集團總裁的陳政谷今天（21）日上午首次出庭，但他否認是九州集團的經營者，在本案之前也沒聽過九州，對於檢方起訴的貪污、詐欺、洗錢等7項罪嫌也全盤否認涉案。

台中地院今天上午提訊被告陳奕宏、陳政谷，根據檢方起訴指出，陳政谷是九州博弈集團實際負責人，擔任「捌捌玖玖」公司負責人的陳奕宏則是陳政谷的左右手之一。

陳政谷向法官否認被檢方指控的賭博、詐欺、貪污（林明佐部分）、洗錢、組織等罪，承認「kugle0703」帳號是他所用，但否認自己是九州集團經營者，先前也未聽過九州集團，也沒經營剛谷公司。他坦承自己是「翔谷」公司的股東，但僅是投資者身份，公司業務、經營內容、任何決策他都沒參與，均交由1名簡姓男子打理。

陳政谷陳述意見表示，檢方對於他有諸多不實指控，當初他出境時還對他非法拘提，不符合程序正義，另外還由不明人士將他照片洩露給週刊，導致曝光媒體。

陳政谷的律師表示，在檢方300多頁的起訴書中，僅有2份筆錄指向陳政谷是九州集團的負責人，且其中1份是在高雄警方警詢時所做的筆錄，後來檢察官未再傳訊該名證人，僅憑警詢筆錄不能作為指控陳即為九州負責人；另1份則是秘密證人筆錄，迄今仍未讓律師審閱，致使影響答辯權利。

陳政谷的律師說，以百億總裁莊周文涉博弈洗錢案為例，該案涉及的金額約500多億，被告30多名，人數眾多，審理時全數被告都已獲交保；本案同樣有30多名被告，目前還有數十名被告尚未進行準備程序，能預見未來還須很長一段時間才能審完，希望法官能以具保、限制住居等方式，代替羈押。

陳奕宏部分，同樣全盤否認檢方指控的賭博、洗錢、指揮操縱等罪，並翻供改稱「不認識九州成員」，是他於檢方訊時為了拚交保，「我才編造、亂講的」，他說自己去年透過介紹認識陳政谷，但並非受僱於陳政谷。

▲「捌捌玖玖」公司負責人陳奕宏。（圖／記者白珈陽攝）