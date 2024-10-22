為了4.4萬LV球鞋...輟學少年仔油漆工作不要了　加入詐團幫騙錢

▲台中一名張姓少年為購買4.4萬元LV球鞋，加入詐團當收簿手。（圖／記者許權毅翻攝）



記者許權毅／台中報導

台中市一名張姓少年輟學後，原本跟著爸爸一樣做工，偶爾能接到油漆工作，但卻愛慕虛榮，認為錢賺得不夠多、不夠快，寧願加入詐騙車手集團當收簿手，每次能抽取1千元贓款。張姓少年被逮時，也承認腳上穿的LV藍色球鞋，正是用贓款所購買，要價4.4萬元。

台中市少年隊指出，近日掌握一群以彭姓主嫌為首的詐團，將集團取名為「TOYOTA」，四處詐取民眾金錢，該集團吸收未成年少年，製造犯罪斷點，警方深入追查，鎖定主嫌行蹤後攻堅，查獲200多萬贓款，另有毒品K盤、存簿、提款卡以及作案手機。

其中，該名張姓少年輟學後，有時跟著爸爸一起做工，替人塗刷油漆，但工作不算穩定，且較為辛苦，張姓少年盲目追求奢侈品，才遭彭姓主嫌等人吸收當收簿手。張姓少年被逮後坦承，已經從事詐團3、4個月，完成每次工作能收取1千元，賺取黑錢是因為看上LV的精品運動鞋，一雙就要價4.4萬，被逮時腳上就是穿著它，如今名牌沒有換來優越感，反而是因做壞事遭法院收容，令警方也搖頭。

警方說，該案彭姓主嫌與林嫌遭聲押獲准，另一名張姓少年遭裁定收容，另有3名成員，1在逃、2名候傳，正持續追緝中。