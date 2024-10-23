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上百黑衣人宮廟封街燒胎！裝信眾狂拜躲警　首波5人到案下場曝

記者沈繼昌／桃園報導

臉書《黑色豪門企業》有網友上傳一段位於桃園市新屋區知名宮廟，在10月20日有上百名黑衣男子群聚在宮廟廣場，並在宮廟旁道路封街競速飆車，甚至還燒胎炫技冒出陣陣白煙，附近民眾受不了報警處理，楊梅警方到場取締時，黑衣人還裝成香客躲在宮廟內拜拜；楊梅警方指出，目前已查獲5人到案，其中一人以道交通條例開罰並列為公共危險涉嫌人，其餘4人暫列關係人，本案將持續調閱監視器追查，將陸續通知到案說明，若查證屬實最重恐面臨3萬6000元罰鍰。

▲桃園市新屋區某知名公廟本月20日群聚上百名黑衣男，在廟埕廣場封街飆車，還當眾表演競速、燒胎等危險動作。（圖／翻攝自臉書《黑色豪門企業》）

▲桃園市新屋區某知名宫廟本月20日群聚上百名黑衣男，在廟埕廣場封街飆車，還當眾表演競速、燒胎等危險動作。（圖／翻攝自臉書《黑色豪門企業》）

據指出，10月20日下午約有上百名黑衣男女，聚集在桃園市新屋區知名宮廟停車場，隨即陸續出現競速、燒胎，還當街飆車炫技，其中燒胎還冒出大量白煙，刻意在馬路上留下黑色輪胎痕跡炫技，引發當地住戶不滿，憤而打電話報警處理。

▲桃園市新屋區某知名公廟本月20日群聚上百名黑衣男，在廟埕廣場封街飆車，楊梅警方接獲通報趕到現場稽查。（圖／民眾提供）

▲桃園市新屋區某知名宮廟本月20日群聚上百名黑衣男，在廟埕廣場封街飆車，楊梅警方接獲通報趕到現場稽查。（圖／民眾提供）

楊梅警方接獲通報後趕抵現場，黑衣男女見警方到場，甚至還裝成香客躲入宮廟內拜拜，企圖逃避警方查緝，楊梅警分局隨後調閱宮廟監視畫面，發現這群年輕人群聚並未事先提出申請，警方對現騎士進行身分查核，但未查出有違法事證，警方已傳喚5人到案說明。

▲桃園市新屋區某知名公廟本月20日群聚上百名黑衣男，在廟埕廣場封街飆車炫技，楊梅警方在現場稽查。（圖／民眾提供）

▲桃園市新屋區某知名宮廟本月20日群聚上百名黑衣男，在廟埕廣場封街飆車炫技，楊梅警方在現場稽查。（圖／民眾提供）

楊梅警方表示，傳喚到案5人中，一人以道路交通管理處罰條例43條1項1款之在道路上蛇行，或以其他危險方式駕車進行告發，並依公共危險罪嫌函送檢方偵辦，其餘4人則暫列關係人，本案將持續調閱監視器追查其他相關人員到案說明，以釐清是否違反規定。此外，警方強調，若查證屬實，最重恐面臨3萬6000元罰鍰。

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