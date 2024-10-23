萬聖城10／26開城　桃園市府：歡迎國人一起來搗蛋

▲桃園市政會議上市府觀旅局進行。「2024桃園萬聖城」專題報告，預計將於10/26日起在藝文廣場舉行。（圖／市府新聞處提供）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市長張善政今（23）日主持市政會議，會中聽取觀旅局「2024桃園萬聖城」專題報告，張善政指出，這項活動將於10月26日至11月3日在藝文廣場舉行，以「搗蛋鬼學院」為主題，活動期間除延續以往廣受歡迎的變裝競賽、萬聖踩街及人偶見面會，歡迎國人來桃園體驗活潑有趣的西洋萬聖節。

▲「2024桃園萬聖城」系列活動將於10/26日起在藝文廣場舉行，今年以「搗蛋鬼學院」為主題。（圖／市府新聞處提供）

張善政表示，桃園萬聖城是桃園市年度盛事，亮點活動連番舉行，還有各種活潑、無厘頭裝置藝術，為城市妝點滿滿的萬聖奇幻氛圍，歡迎國人把握秋季出遊好時分，呼朋引伴來桃園體驗活潑有趣的萬聖節。

觀旅局長周柏吟說，市府透過觀光會報來整合各局處資源打造萬聖節活動，包括桃園區公所「樂活桃園－響樂繽紛」開城演場會、社會局「創意公彩Halloween」公益市集、青年局「桃園星人秀」表演、桃市圖書館的萬聖搞怪系列閱讀活動、農業局「2024觀音萬聖南瓜節」等，並與桃市32家旅宿業者推出相關優惠，攜手桃園在地商圈響應萬聖城，實踐一加一大於二之效益，投入親子元素，打造歷屆以來最盛大的萬聖城。

▲桃園市長張善政表示，「2024桃園萬聖城」將於10/26日起在藝文廣場舉行，歡迎國人來桃園體驗活潑有趣的西洋萬聖節。（圖／市府新聞處提供）

觀旅局提及，桃園萬聖城開城演唱會於10月26日晚間登場，將邀請知名歌手鼓鼓呂思緯、蕭秉治、邱軍等人，還有羽球金牌國手王齊麟為活動獻唱。活動期間前往觀音區蓮花園休閒農業區還可以於巨型南瓜、特色鬼屋等打卡熱點拍照，親身體驗南瓜產地到餐桌的食農教育，一同共度魔幻精彩的萬聖節。

觀旅局強調，萬聖節活動期間為鼓勵民眾多使用大眾運輸工具，將於假日開設新永和市場停車場、桃園火車站後站接駁，平均約15至20分鐘一班，使用接駁車前往會場民眾，還有機會獲得限量紋身貼紙，共同響應環保減碳愛地球，更多活動資訊可在官網查詢（網址：https://halloweencity.tycg.gov.tw/）。