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美國會選戰激烈　參眾兩院230多年來可能首度「雙雙變天」

▲▼美國聯邦參議院試圖推動的跨黨派法案預算撥款法案被主掌眾院的共和黨人拒絕，聯邦政府料將在10月1日關門。（圖／CFP）

▲ 美國聯邦參議院。（圖／CFP）

文／中央社記者鍾佑貞華盛頓23日專電

最新民調顯示，共和黨控制的聯邦眾議院及民主黨占多數的參議院在11月的選舉中可能雙雙變天，如果這種「奇觀」發生，將是230多年美國國會改選史上的首次。

美國有線電視新聞網（CNN）昨天報導，之所以可能出現這種歷史性事件，絕大部分是因為眾議院及參議院選戰地圖呈現巨大差異。

主要負責制訂政府開支的眾議院方面，共和黨目前以220對212掌微弱優勢，今年眾院全部435席將改選，美國智庫外交關係協會（Council on Foreign Relations, CFR）分析，民主黨如今看到重奪眾議院的機會。

CFR指出，民主黨在2022年期中選舉的表現優於預期。期中選舉通常代表現任總統所屬政黨會重大失血，兩年前經濟疲弱的情況下更是如此，但民主黨當時只丟了7席。

CNN分析，民主黨這次只需要淨增4個席位就可重取多數，而這可能光靠紐約州就能辦到，因為共和黨2022年只以不到5個百分點的優勢險勝當地4個眾議院選區。

上述選區包括位於長島的紐約第4選區、哈德遜河谷（Hudson Valley）第17及第19選區，以及紐約中部的第22選區。第22選區兩年前以1個百分點的差距決定共和黨勝出，隨後的選區分界劃分大大有利民主黨。

▲▼總統辯論後，賀錦麗在民調支持率上拉開了與川普之間的差距。（圖／路透）

▲ 美國大選即將登場。（圖／路透）

參議院之爭完全是另一種風景。

參議院主要就政府關鍵人事任命進行表決，議員任期是6年，每2年改選100席當中約1/3席，今年改選34席，其中33席在大選中競爭，1席為特殊選舉。

目前參議院100席中，民主黨占47席外加3席無黨籍盟友，共和黨則握有49席。

這次要改選的席次中，民主黨及共和黨分別占19席及10席。換句話說，民主黨要改選的席次幾乎是共和黨兩倍，而且這些席次還多位於親共和黨州的「紅州」。

CNN分析，共和黨似乎很有可能翻轉至少兩席，這要「歸功」兩項因素，一是紅州蒙大拿的民主黨籍聯邦參議員泰斯特（Jon Tester）陷入苦戰，連自家政黨8月在芝加哥舉行的全國代表大會都沒去，卯足全力固樁。

原因之二是「深紅」州西維吉尼亞的獨立參議員曼欽（Joe Manchin）準備退休，等於送分給共和黨候選人。

共和黨參議員候選人還有機會在俄亥俄州擊敗民主黨的布朗（Sherrod Brown），畢竟川普曾兩度拿下俄州，這次還可能再贏。

此外，川普2016年贏得亞利桑那、密西根、賓州及威斯康辛州這4州，在他的「蔭庇」下，共和黨於這4州有望斬獲參議院席次。

美國所有立法都須經參、眾兩院通過，經總統簽字生效，兩院由不同政黨所掌雖然是華府的日常，但也使政黨惡鬥國會停擺的事件時有所聞。分裂國會也使美國的外交政策更複雜，拜登在說服國會向烏克蘭提供更多援助時的困境，就可見一斑。（編輯：田瑞華）

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