搖擺州拉鋸！美選舉專家預測：川普會贏　1原因揭「支持度被低估」

▲ 席佛認為川普會擊敗賀錦麗。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國知名選舉數據分析師席佛（Nate Silver）近日公開表示，根據他的「直覺」，前總統川普會在即將到來的大選中勝出。但他也警告，從民調數據看來這場選戰仍充滿變數，結果難下定論。

席佛22日發表於《紐約時報》專欄的文章指出，川普與賀錦麗目前在7個搖擺州民調持續拉鋸，差距僅1至2個百分點，「唯一負責任的預測就是五五波」。他的模型目前則顯示，川普有53.1%機率獲勝。

他也寫道，「每當我說出這個不太令人滿意的消息，總是會被反問，『拜託，內特，你的直覺是什麼？』好吧，讓我直說，我的直覺告訴我是我川普，我猜有很多焦慮的民主黨人也這麼想」。

席佛說明，過去2屆大選民調低估川普支持度，是因存在「無反應偏差」（nonresponse bias），使民調機構無法有效接觸挺川族群，這不代表川粉說謊，而是沒有觸及夠多川普支持者，且在2016及2020年大選皆是如此。

席佛補充，若川普最終真的擊敗賀錦麗，其中一個明顯跡象是民主黨不再擁有穩定黨派認同優勢，如今認同民主黨與共和黨的人數幾乎持平，而這對川普有利。但民調機構也可能因過於擔心低估川普支持率，反而使結果不利於賀錦麗。

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