前女模控川普「摸遍乳房」腰臀也不放過！　爆1993年性騷過程

▲前女模指控川普亂摸。(圖/達志影像/美聯社)

記者詹雅婷/綜合報導

美國前女模特兒史黛西威廉斯(Stacey Williams)宣稱,在1993年那年,經已故淫魔富商艾普斯坦(Jeffrey Epstein)介紹認識川普,但在某次見面時,川普先是把她整個人拉到身旁,接著伸手摸遍她的胸部以及腰臀,讓她當場愣住。

JUST IN: Former model Stacey Williams claims that Donald Trump groped her 31 years ago.



In a new hit piece from the Guardian, Williams claims she met Donald Trump through Jeffrey Epstein.



She says she went to Trump Tower in 1993 with Epstein where Trump allegedly grabbed her… pic.twitter.com/4Pg9Ngy9Z7