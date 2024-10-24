前女模控川普「摸遍乳房」腰臀也不放過！　爆1993年性騷過程

▲前女模指控川普亂摸。（圖／達志影像／美聯社）

記者詹雅婷／綜合報導

美國前女模特兒史黛西威廉斯（Stacey Williams）宣稱，在1993年那年，經已故淫魔富商艾普斯坦（Jeffrey Epstein）介紹認識川普，但在某次見面時，川普先是把她整個人拉到身旁，接著伸手摸遍她的胸部以及腰臀，讓她當場愣住。

JUST IN: Former model Stacey Williams claims that Donald Trump groped her 31 years ago.



In a new hit piece from the Guardian, Williams claims she met Donald Trump through Jeffrey Epstein.



She says she went to Trump Tower in 1993 with Epstein where Trump allegedly grabbed her… pic.twitter.com/4Pg9Ngy9Z7 — Collin Rugg (@CollinRugg) October 23, 2024

衛報報導，史黛西威廉斯宣稱艾普斯坦對她感興趣，兩人曾約會數月，1992年在聖誕晚會第一次見到艾普斯坦的紐約房地產開發商好友川普。到了1993年，艾普斯坦向她提議一起外出，順道去川普大廈拜訪川普。

依據史黛西威廉斯的說法，當她與艾普斯坦抵達川普大廈之後不久，川普跟她打招呼後把她整個人拉向他身邊，接著開始亂摸，伸出雙手觸摸她整個胸部以及腰臀位置，當場愣住，同時發現川普與艾普斯坦兩人對看笑了。

史黛西威廉斯也向衛報分享一張川普寄來印有海湖莊園空拍照的明信片，上面還有他的簽名。

Donald Trump groped me in what felt like a ‘twisted game’ with Jeffrey Epstein, former model alleges https://t.co/fmMnKCfRMz — The Guardian (@guardian) October 23, 2024

針對這項指控，川普競選團隊發言人萊維特（Karoline Leavitt）發出聲明否認，並指控史黛西威廉斯是前歐巴馬競選團隊一員，「很明顯這個虛假故事是賀錦麗陣營捏造的」。

報導指出，目前大約有20多名女性出面指控川普多年前曾有不當行為，包括未經同意親吻、把手伸到她們裙子內等。此前，前模特兒多莉絲（Amy Dorris）指控，川普1997年搭訕當年24歲的她，強行把舌頭深入她的嘴巴直到喉部，摸遍她的臀部、胸部、後背等部位，甚至緊緊抓住她，使得她無法順利逃脫。

▼史黛西威廉斯認為，川普與艾普斯坦是好友。（圖／達志影像）