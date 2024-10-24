全美近2500萬人已投票！　賀錦麗川普搶攻搖擺州催票

▲賀錦麗前往賓州與選民對談。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

美國11月5日總統大選距離現在剩下不到2周，依據佛羅里達大學（University of Florida）選舉實驗室追蹤數據，至今已有將近2500萬名選民透過郵寄投票、提前投票的方式，投出手中一票。在選情競爭白熱化之際，民主黨總統候選人賀錦麗、共和黨總統候選人川普都在選前搶攻搖擺州催票。

路透等報導，賀錦麗23日登上CNN節目「市民大會」（CNN town hall），來到搖擺州賓州與選民對談，除了砲轟川普不適任，也提到她未來的政府並非拜登政府的延續，將會帶入她的想法與經驗。選民關切房價、移民、政治對立、經濟、提高富人稅負等議題，她表示，她將實施禁止哄抬物價的計畫，承諾不會對年收入低於40萬美元的家庭增稅，指責川普取消墮胎權，自認她是處理邊境安全的更好人選，將成為所有人的美國總統。

賀錦麗也表示，期盼哈瑪斯首領辛瓦（Yahya Sinwar）的死能為中東和平談判帶來機會，已經有太多無辜巴勒斯坦平民遭殺害，是時候結束戰火。

在此之際，川普23日前進另個關鍵搖擺州喬治亞州出席造勢活動，呼籲選民要去投票，無論哪一種投票方式都可以。他表示，喬治亞州的選票已來到創紀錄水平，「每個州的選票都創紀錄水平，我們表現非常好，有機會修正我們的國家」。

▼ 圖為川普23日喬治亞州造勢現場。（圖／路透）