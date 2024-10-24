川普逆風翻盤！支持度破50%超越賀錦麗　入主白宮贏面增

▲川普與賀錦麗的支持率出現明顯變化。最新民調顯示，川普目前已領先賀錦麗2個百分點。（圖／達志影像／美聯社）

記者葉睿涵／編譯

《華爾街日報》23日發布最新全國民意調查，共和黨總統候選人川普在2024年美國選舉的支持率為47%，領先於民主黨總統候選人賀錦麗的45%。儘管雙方目前的民調差距仍在誤差範圍內，但最新民調仍明顯反映川普的支持有所上升，而這樣的趨勢也同樣出現在福斯新聞的民調中。

綜合外媒報導，過去2周，哥倫比亞廣播公司（CBS）、瑪麗斯特民意調查（Marist Poll）和《今日美國》／薩福克大學（USA Today／Suffolk University）的民調都顯示，賀錦麗的支持率略微領先於川普。

今年8月，《華爾街日報》的民調也顯示賀錦麗的支持率領先川普2個百分點，然而《華爾街日報》這項在10月19日至22日展開，並對1500名登記選民進行了抽樣的民調顯示，川普如今的支持率已上升至47%，比賀錦麗的45%超出2個百分點，顯示川普如今已逆勢反超，略佔上風。

無獨有偶，福斯新聞的最新民調結果也顯示，川普的支持率已上升至50%，而賀錦麗的支持率則為48%，讓選舉局面出現與9月份明顯不同的趨勢。報導稱，儘管川賀雙方的支持率一直在誤差範圍內波動，但自9月底以來，川普的支持率有所增長。

福斯新聞指出，雖然川賀2人的全國民調競爭激烈，但實際上，總統選舉的結果將取決於關鍵州的表現。這些州在2020年決定了拜登戰勝川普的結果，也可能在2024年決定誰將贏得總統寶座。現有的關鍵州民調結果大多處於誤差範圍內，顯示雙方競爭非常激烈。