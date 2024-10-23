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南韓：北韓正取得「撐3個月」戰爭物資　200座軍工廠全面趕工

▲▼南韓國情院18日公開，由烏克蘭情報當局在俄烏戰場上所回收的北韓製武器，左為多管火箭砲、右為9M113反坦克飛彈。（圖／大韓民國國家情報院）

▲南韓國情院18日公開，由烏克蘭情報當局在俄烏戰場上所回收的北韓製武器，左為多管火箭砲、右為9M113反坦克飛彈。（圖／大韓民國國家情報院）

記者羅翊宬／編譯

許多證據顯示，北韓（朝鮮）確實派遣精銳部隊前往俄國，協助俄軍侵略烏克蘭。對此，南韓軍方便透露，為了能夠順利向俄國輸出軍事裝備，並且確保不會影響國內庫存，北韓正試圖取得能夠支撐作戰1至3個月的戰爭物資，且200座軍需工廠全面啟動。

根據韓媒《朝鮮日報》，南韓國防部國防情報本部今（23）日向隸屬於國會國防委員會的的國會議員姜大植（國民力量）辦公室遞出書面問答資料，指出北韓已經取得能夠支撐最長3個月作戰、包括武器在內等戰爭物資。

在俄烏戰爭之際，北韓選擇向俄國出口彈道飛彈、彈藥等武器與軍事裝備，如今是否對北韓國內庫存造成影響？南韓軍方對此回應，「據我方所知，北韓在戰爭以後提供了152mm高爆彈、多款砲彈、T系列戰車砲彈、反戰車導彈等（可以與俄國）相互交換的武器」。

南韓國防部國防情報本部評估，「從北韓至今為止對俄國的武器出口量、北韓國內的庫存量來看，若考慮北韓的彈藥生產能力，應該不至於影響到戰時儲備量。不過，一旦北韓持續出口比現在還要更多的武器，則北韓軍隊也可能面臨但要供應不足，導致軍事訓練受到影響。」

南韓國防情報本部分析，目前北韓境內推估約有200座軍需工廠，而這些軍需工廠基本上都能夠生產除了戰機以外的主要武器與彈藥，儘管部分主要軍需工廠因考量戰時隱匿性而實施地下要塞化，難以反映在軍需工廠統計的確切數據，但自從俄烏戰爭爆發以後，這些軍需工廠已全面啟動生產線。

南韓軍方推估，直到今年9月為止，北韓透過羅津港一共向俄國出口2萬箱以上的貨櫃，因此若單純以151mm口徑彈藥去做換算，北韓已經向俄羅斯出口940多萬發。

另外，北韓在生產高科技武器時，必須取得半導體等零件，然而北韓卻因為被聯合國安理會決議制裁，而被下令禁止從其他國家進口，為此北韓決定從一般的商用電器中取出半導體等機密零件。南韓軍方透露，最近從烏克蘭戰場上所發現的北韓製武器與彈藥的殘骸中，發現了由美國、日本、歐盟所生產的零件。

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