韓女到首爾整容抽脂　下巴「遭挖2個洞」！動脈出血臉腫得像豬

▲韓女2年前在首爾江南某知名整容診所接受抽脂手術，最後下巴竟然被鑿了2個洞。（圖／翻攝自YouTube／JTBC News）

記者羅翊宬／編譯

南韓一名女性2年前在首爾江南一間知名整容診所求診，並接受了抽脂與緊膚手術，在聽從醫師的建議後，她才決定「兩個手術一起做」，豈料術後卻嚴重出現後遺症，不僅造成動脈損傷、頭腫得像豬，下巴更被鑿出2個洞，從照片中清晰可見，彷彿是在鬼門關前走一回。

根據韓媒《News1》，該名受害女性A某向JTBC電視台新聞時事節目「事件班長」投訴，表示自己2022年12月前往首爾市江南一間非常有名的整容診所，在聽從醫師建議下同時接受了抽脂、緊膚手術，豈料在去診所大樓內的藥局領藥時，卻感覺到異常的劇痛感，彷彿整張臉快要炸裂般，且還出現浮腫。

A某原本以為是術後副作用，因此不疑有他。豈料，當她重回職場上班時，一名過去曾在整容診所工作過的同事卻感到不對勁，「妳臉龐浮腫看起來並不太像是因為手術而出現，建議你快點去醫院看診」。

▲女患者臉部異常浮腫。（圖／翻攝自YouTube／JTBC News）

A某立刻回到診所，然而醫療團隊卻表示是「過敏」所起的反應，因此建議前往急診室接受治療。不過，當失去意識的A某回過神來時，才赫然發現醫師竟然在她的下巴鑿出2個洞、進行放血的動作。

A某回憶，「就連呼吸道也是堵塞的狀態，但護理師為了不讓呼吸道阻塞，竟然直接用手指壓住舌頭、穿過呼吸道！其實立刻轉往其他醫院急診室接受治療，可能會好一點，但是院方卻沒有這樣做，直接在診所內亂搞，導致錯失黃金治療時間，而過程中我又不斷昏倒，類似的情況反覆長達6個小時。」

A某下巴附近的瘀傷非常嚴重，不過診所醫師卻認為是「血管脆弱導致出血」而造成。A某再度聽取醫師建議，先後注射消除血腫、接受高頻治療，然而此後瘀傷卻擴散至全身，而臉部隨時會出現痙攣症狀，就連口罩輕輕滑過都能造成嚴重疼痛，症狀未見好轉。

最後，A某決定前往急診室翻閱診療紀錄，這才知道原來醫療紀錄上寫著「動脈損傷導致出血」，然而醫師卻沒有告知實情，這令她深感背叛，於是她急著向醫師理論，「我是不是差點要死了」，醫師則回答，「多虧我們立刻處理，妳才沒有死」。

A某委託醫療鑑定院，鑑定報告指出，「由於出血部位和手術部位有關，因此研判是外傷性損傷，甚至可能引起呼吸困難」；醫師始終不承認醫療疏失，但整容診所的職員卻在通話時，坦承這起事故為醫療疏失。