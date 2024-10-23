日本宮崎縣暴雨釀土石流沖毀民宅　女住戶「半夜睡著」遭沖走失聯

▲宮崎縣延岡市22日晚間暴雨來襲，土石流沖毀一棟木造平房，女住戶失聯。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／編譯

日本九州宮崎縣從昨（22）日下午起出現「線狀降水帶」（線狀對流），光是晚間在一個小時內就降下超過114mm的暴雨，創下當地最高紀錄，也因此造成後山土石流崩塌，不僅沖毀只有一層樓高的木造平房和車輛，更導致2人因此失蹤，目前當局仍持續搜救中。

根據《日本放送協會》、《富士新聞網》，宮崎縣從22日下午就受到猛烈的暴雨侵襲，導致延岡市浦城町的山區今（23）日凌晨0時30分出現土石流，高20公尺、寬80公尺的山林隨著土石流崩落，直接沖毀山底下1棟木造平房，而兩旁的住宅也慘遭土石流無情灌入，一名男子親眼目睹住家遭到土石流沖毀的震撼景象。

男子三輪保幸於23日凌晨0時30分向警方報案，「我聽到很大聲的巨響，於是（22日晚間11時30分）才從住家出門巡視，在經過約1個小時後才返家，結果我的家已經被土石流沖垮了，但我的老婆還正在屋裡睡覺」。

男子表示，他現年56歲的妻子三輪弘美在土石流灌入住家時，剛好在屋內睡覺，目前依舊無法取得聯繫。對此，目前警方正展開搜救行動。

一名住在附近的60多歲女性受訪時透露，「昨晚10點的時候雨下得特別大，就連平常我家都能清楚看見，結果卻因為這場大雨而消失，這讓我感到相當震驚，我家附近也傳出土石流，讓我深感不安」。

位於宮崎縣南部的日南市，則因暴雨導致路面淹水，一輛自小客車慘遭洪水沖走，儘管警方事後發現這一輛車，但當初車內的男性駕駛早已消失無蹤，目前仍是失聯狀態。

報導指出，位於宮崎縣延岡市構口町的銀行「延岡信用金庫」南延岡分店，也因這場突如其來的暴雨而淹水，職員23日上午6時30分抵達現場時，發現1樓地板至少曾經積水10公分，另一旁還有土石流的泥沙。