又抓到鐵證！北韓軍抵達俄羅斯軍事基地　戶外吸菸韓語喊「好累」

▲疑似北韓軍人抵達俄軍軍事基地，可以清楚聽到韓語對話。（圖／翻攝自Telegram／ASTRA）

記者羅翊宬／編譯

目前有許多證據，揭露北韓（朝鮮）派遣精銳部隊前往俄國參加侵略烏克蘭的戰爭。繼烏克蘭情報機構首腦證實，北韓軍首批部隊最快將於23日抵達庫斯克州前線，俄國當地某獨立媒體更獲取一段影片，畫面中一群身材瘦弱的軍人清楚說著韓語「好累」。另外，烏克蘭總統澤倫斯基，則透露有1.2萬名北韓軍接受訓練。

根據《韓聯社》，某自稱是俄羅斯獨立媒體機構的「ASTRA」，於當地時間22日透過社群平台Telegram發布一段影片，畫面中有3至4名疑似為北韓軍的軍人站在建築物外，他們正在交談、吸菸，同時望向影片拍攝者，而影片中可以清楚聽到他們用韓語說「好累呀」（힘들다야）、「太晚了」（늦었어），明顯是來自北韓的腔調。

影片拍攝者聲稱，該段影片記錄了北韓士兵抵達某軍事基地的情況，推測該軍事基地為位於俄羅斯濱海邊疆區謝爾蓋耶夫卡村的第127摩托化步兵師44980隊。影片拍攝者用雅庫特語（或稱薩哈語，屬突厥語系）說道，「來自朝鮮（北韓）的帥氣盟友來了，希望戰爭到此為止」。

ASTRA向《自由亞洲電台》（RFA）表示，該段影片是軍事基地內部關係人士所拍攝、傳送的。

另外，烏克蘭總統澤倫斯基則於當地時間22日晚間進行演說，表示從烏克蘭武裝部隊總司令瑟爾斯基（Oleksandr Syrskyi）聽取彙報內容後，證實北韓確實派出2支旅級部隊、各為6000人（合計為1萬2000人）的軍隊赴俄，目前正在接受訓練。

▲南韓國情院18日公開，由烏克蘭情報當局在俄烏戰場上所回收的北韓製武器、短程彈道飛彈KN-23之殘骸。（圖／大韓民國國家情報院）

《韓聯社》指出，澤倫斯基所獲取的彙報內容，其實和南韓國家情報院當初所分析的北韓派兵確切人數十分相近，當時南韓情報機構認為，北韓派出4支旅級特戰部隊、總共1萬2000人前往俄國。烏克蘭情報機構向澤倫斯基指出，北韓派遣地面部隊、技術人員等1萬名以上的人力前往戰場與俄軍奮戰，共同對抗烏克蘭。

澤倫斯基推測，北韓可能因為本身經濟環境困窘，才會為了金錢而不惜派出青年前往異國上戰場，不過因為語言的問題，俄軍恐怕難以管控這群北韓軍人。