搶在美國大選前！金正恩視察洲際飛彈基地　能將美本土納入射程範圍

▲金正恩近期視察北韓戰略導彈基地。（圖／達志影像，下同）

記者羅翊宬／編譯

美國總統大選即將於11月5日如火如荼進行，距今剩下不到2周。在此之際，國際局勢動盪不安，北韓（朝鮮）不僅派出精銳部隊赴俄參與侵略烏克蘭戰爭，其最高領導人金正恩更於近期視察導彈基地，該基地主要生產能將美國納入射程範圍的洲際彈道飛彈（ICBM），藉此吸引華府的注意力。

根據北韓官媒《朝中社》，金正恩前往戰略導彈基地視察，依照相關設施的各種性能、輪值狀態等，逐一檢視戰略遏制能力的準備狀態，他在視察基地時稱戰略導彈為「達成戰爭遏制力中樞的核心力量」，強調優先重視戰略導彈發展與其現代化工作，是黨一概維持的國防建設戰略重要原則。

金正恩再度痛批美國對於北韓的威脅，「雖然最近屢次強調，但美國戰略核武對於朝鮮民主主義人民共和國（北韓）安全環境所構成的威脅，卻日漸增強。即便面對全方位的威脅，我們也必須確實提升戰爭遏制力。」

金正恩強調，必須將戰略導彈基地實施現代化、要塞化，所有基地能夠在短時間內迅速反擊敵方。

南韓《韓聯社》從北韓官媒公布的相片分析，此次金正恩視察戰略導彈基地時，主要巡視能將美國本土納入射程範圍的固態燃料ICBM「火星-18」，以及能夠靠不規則的飛行軌跡來讓敵方難以攔截的中遠程極超音速飛彈。

據悉，此次北韓官媒並未特別公開金正恩視察戰略導彈基地時的確切日期。而此次由朝鮮勞動黨副部長金與正、黨中央委員會軍需工業部第一副部長金正植等人陪同金正恩視察。