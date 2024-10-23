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南韓國情院：北韓部隊3000人已抵俄國　預估年底前集結1萬人

▲▼烏克蘭曝光在俄國受訓的北韓士兵影片。（圖／達志影像／newscom）

▲ 北韓士兵抵達俄國後，會先在俄國境內的軍事基地接受訓練，並在基地內分發俄國提供的軍服與武器。（圖／達志影像／newscom）

記者羅翊宬／編譯

目前有許多關鍵證據顯示，北韓（朝鮮）確實已向俄羅斯派遣精銳部隊，準備投入俄烏戰場。南韓最高情報機構透露，目前約有3000多名北韓兵力抵達俄國，預計今年12月底前將集結1萬名兵力，這些北韓部隊會先在俄國境內接受訓練，包括如何熟悉操縱無人機等現代戰爭模式。

根據《韓聯社》，南韓最高情報機構「國家情報院」院長趙太庸今（23）日出席國會情報委員會懇談會時，向外界透露近來掌握關於北韓赴俄部隊的相關情資，由情報委幹事李成權議員（國民力量）、幹事朴善源議員（共同民主黨）代為向媒體轉達。

南韓國情院表示，自從本月8至13日北韓向俄國輸送第一批部隊兵力以後，增加1500名兵力，目前抵達俄國的北韓部隊兵力已達到3000人。朴善源表示，「國情院掌握可信度高的諜報，內容指出北韓將向俄國投入1萬名兵力，這1萬名兵力的派遣預估12月完成。」

南韓國情院透露，北韓向俄國輸出的部隊，目前分散在俄國境內的軍事設施接受訓練，並適應當地生活環境，「雖然俄羅斯的教官們認為，北韓軍確實擁有優秀的體力與士氣，但對於無人機攻擊等現代戰爭的手段不甚熟悉，一旦投入戰場，可能會造成多人死傷。」

▲▼南韓國情院18日公開，由烏克蘭情報當局在俄烏戰場上所回收的北韓製武器、短程彈道飛彈KN-23之殘骸。（圖／大韓民國國家情報院）

▲ 南韓國情院18日公開，由烏克蘭情報當局在俄烏戰場上所回收的北韓製武器、短程彈道飛彈KN-23之殘骸。（圖／大韓民國國家情報院）

南韓國情院指出，近來發現到俄羅斯軍方內部正針對韓語口譯資源進行大規模的選拔，而當北韓軍隊抵達俄國後，便會接受軍事裝備、無人機等使用方法，作為特殊教育的一環。

其實，北韓對於「派精銳部隊前往俄烏戰場」採取相當保守且謹慎的態度，相關細節一概不對外部透露，然而相關謠言卻依舊被一般民眾傳得滿天飛，當地甚至直指「獲選拔（赴俄）參戰軍人的家屬們痛哭失聲，甚至把臉都哭花了。」

南韓國情院分析北韓與俄國家身軍事領域合作的契機，認為主要是今年6月俄國總統普丁出訪平壤會晤北韓最高領導人金正恩，當時俄朝兩國簽訂「全面戰略夥伴關係」條約，其中第4條指出，一旦（任何一方）處於戰爭狀態，則將毫不猶豫提供軍事援助。

至於北韓決定向俄國派遣精銳部隊，南韓國情院認為，北韓可能考量的是如何加深俄朝軍事同盟關係、一旦南北韓爆發戰事時可以讓俄方介入，並且尋求突破經濟困境，加速達成軍隊現代化。

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