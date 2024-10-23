基隆站百年雕花雨棚險被拆除　台鐵承諾原地保留修復

▲基隆站百年雕花雨棚屋頂鏽蝕有脫落疑慮，險被拆除。（圖／台鐵公司提供）

記者李姿慧／台北報導

台鐵原基隆車站有百年歷史的雕花雨棚，因年久失修，屋頂部分鏽蝕有脫落危險疑慮，台鐵原本預計17日拆除屋頂鐵皮，卻遭地方文史工作者抗議，台鐵公司今宣布，尊重基隆車站歷史脈絡與軌跡，雕花棚架將予原地保留。

台鐵基隆站百年雕花雨棚險遭台鐵拆除，基隆市長謝國樑17日也前往現場關心，當時表示將商請結構技師評估確認安全，再針對此處雨棚若需拆除，是否遷移他處等保護做為，在「公共安全」及「文資價值」取得平衡，不過台鐵公司今宣布將原地保留。

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台鐵公司表示，任何歷史建物的形成，都有其文化發展的軌跡，也是與當地文化連結的脈絡。原基隆車站1月台雕花雨棚，先前雖經相關單位7月23日會勘確認「未具文化資產身分」。

▲台鐵拍板將保留基隆站百年雕花雨棚屋頂。（圖／台鐵公司提供）

不過台鐵強調，經台鐵公司審慎評估，並於10月22日由北區營運處邀集車站、工務段、文資科現場勘察，認為該遺構雖未具文資身份，但基於尊重地方車站發展過程中的歷史脈絡與軌跡，決議先予原地保留修復，並施作相關防護措施，以維公共安全。

台鐵指出，台鐵守護鐵路文化與歷史的同時，亦展現文化建物保存的理念。後續將與相關單位共同合作，在確保公共安全的前提下，讓基隆車站成為一個融合現代與傳統所交織的多元文化空間。