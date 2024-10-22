台鐵新進員工調薪3千有譜了　陳世凱：行政院即將核定

▲交通部長陳世凱今與台鐵工會會談，宣布行政院將核定新進人員薪資表，最多可望調薪3千元。（示意圖／記者李毓康攝）

記者李姿慧／台北報導

台鐵員工爭取改善低薪，交通部長陳世凱今(22日)與台鐵工會會談，並帶來「好消息」，陳世凱宣布行政院即將核定台鐵新進從業人員調薪3千元，起薪上看3.6萬元。台鐵企業工會理事長陳世杰表示，行政院預計這兩日就會核定，調薪薪資將回溯到今年1月或員工就職日。

台鐵企業工會今發出快訊，指出交通部長陳世凱今與台鐵企業工會舉行會談，雙方進行意見交流，陳世凱承諾將全力協助台鐵公司的營運發展，並宣布行政院即將核定「從業人員待遇表」的最新消息。

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根據從業人員最新待遇規劃，從業人員起薪增加幅度為1,800元至3,140元，並將追溯自報到日的相關差額及加班費，譬如第11階起薪核定後為36,140元，增幅約3,140元。另外台鐵局原有員工選擇轉任從業人員者，將依據「職務對照表」轉任相應層級，起薪按「從業人員待遇表」核定，並得依層級轉任原年資提敍薪點，追溯至113年1月1日。

台鐵企業工會理事長陳世杰表示，台鐵今年元旦起已公司化，今年招聘的新進從業人員沒有公務員資格，工會爭取新進人員起薪應調高，因薪資表目前尚未核定，新進從業人員暫支薪3.3萬元，人事總處已經同意，行政院預計這兩天內核定，未來核定後，起薪調為3.6萬元起，且回溯到今年到職日。

陳世杰指出，台鐵尚未公司化前的無資位、無公務員資格的人員，公司化後也暫支3萬元薪水，未來若想轉為從業人員，不但起薪比照3.6萬元起，年資也將提敘，且調薪回溯至今年1月。

此外，台鐵勞資也達成共識，經工會爭取，民俗節日出勤獎金包括清明、端午、中秋，台鐵公司董事會已通過，報交通部備查後將可實施，民俗節日當日執行疏運任務員工每出勤1日發給定額1500元等值禮券。同時追溯至今年端午及清明二節日。

陳世杰表示，工會將持續爭取1500元出勤獎金發放現金，台鐵公司承諾明年度起，將爭取改以現金獎金發給，提高員工士氣。

另陳世杰也指出，有關夜點費、危險津貼、地域加給適用對象，交通部將提報爭取從業人員適用，另外，交通部長陳世凱也表示將進一步爭取提高此三項金額。