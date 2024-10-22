　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

台鐵新進基層調薪　最新薪資出爐「月領3.6萬到4.3萬起」

▲台鐵企業工會不滿交通部急就章進行台鐵公司化改革，五一發起全面罷工不出勤，表定列車全部停駛，僅有加開少部分臨時列車,台鐵五一罷工。（圖／記者李毓康攝）

▲台鐵新進從業人員將加薪1800元到3140元。（示意圖／記者李毓康攝）

記者李姿慧／台北報導

台鐵員工要調薪了，基層最新薪資表也出爐，台鐵公司表示，經交通部和台鐵企業工會協商，基層從業人員薪資將增加1800元至3140元，最基層第11階3.6萬元起，第8階職等4.3萬元起。

台鐵今年元旦公司化迄今已10個月，新招募的從業人員薪資待遇表遲遲未核定，新進人員暫領公司化前具公務員資格、資位人員月薪的9成到9成3，不過台鐵從業人員薪給管理要點及待遇表已獲交通部表支持，未來將與公司化前資位人員薪資相同。

[廣告]請繼續往下閱讀...

台鐵公司表示，台鐵從業人員薪資原依資位人員固定月薪90%~93%規劃，後經與交通部及台鐵企業工會溝通協調，調整以資位人員100%固定月薪發給，並將部分非固定薪額納入從業人員職務薪考量，提升從業人員薪資，增加幅度約1800元至3140元。

台鐵公司也舉例，目前從業人員招募的基層員工，職等從第11階到第8階不等，其中最基層第11階從業人員薪資為3萬6140元，約增加約3140元，第10階薪資為3萬8830元、第9階薪資為4萬1330元、第8階薪資為4萬3810元。

由於現行從業人員依今年1月23日公告甄試簡章發給薪資，未來將依核定待遇表金額，自到職日辦理補發薪資及加班費。台鐵公司舉例，譬如服務員月薪3萬3000元，要點核定後月薪為3萬6140元，將補發3140元及加班費差額。台鐵公司已訂定轉調人員轉任從業人員相關規定，轉調人員得依原有年資辦理提敘，並依提敘後薪點敘薪。

此外，台鐵公司也指出，台鐵將依程序提報核給從業人員危險加給、夜點費及地域加給。後續台鐵將確保安全，提升服務，吸引客群，善用資產，增加營業收入創造盈餘，提高用人費限額，並依據公營事業機構待遇調整相關規定，透過勞資協商、團體協約等方式，積極研議改善員工薪資待遇，合理反映全體員工辛勤努力成果。

ET快訊
21團客放鳥旅行社喊冤　餐廳回應了
15歲少年偷開BMW失控　原因曝光
李陳鎬全身黑現身警署！4次鞠躬：非常抱歉　離世前會致力還錢
統一獅G3先發出爐！陳鏞基扛4棒、林安可仍未先發
台鐵調薪了　最新薪資出爐
快訊／新北市刑大遭搜索　帶回3人
潭美颱風這2天最靠近「北部有大雨」　3地強降雨
她目睹前男友載新歡　遭輾全身骨折、臟器破裂亡

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

社群網路攬客亂象多　觀光署修法：團體旅遊應派專人全程服務

新莊登革熱定序「和新北群聚一致」　潭美來襲慎防疫情反彈

快訊／15:15花蓮秀林規模3.8地震　4縣市有感「最大震度3級」

電費飆破1.7萬！彰化女收帳單嚇壞　台電點出關鍵「大魔王」

超多人不知道！麥當勞APP第1波點數「月底到期」他驚：快去換

快訊／東北季風來襲！1地大雨特報　下到入夜

團客放鳥事件旅行社喊冤　摩洛哥餐廳：陳述都是事實「不會撤文」

親戚兒子要結婚！五兄妹「被炸5張喜帖」　他傻眼：當大人都不在？

本周蛋價暫不調整　公會呼籲產地加速減量調節

台鐵新進基層調薪　最新薪資出爐「月領3.6萬到4.3萬起」

甜美油漆妹取物錢包遭竊　她難過辛苦賺來的錢沒了

【泰格與雪兒】天秤座的煩惱

楊謹華女女吻謝盈萱「怕停不下來」　吵架氣哭被嗆：可以不要再演了嗎？

男騎士切車道害她慘摔　外套被車牌勾住遭拖行

「林俊傑⭢林俊接」公主抱魏如萱！　動力火車現身爭寵「討抱＋求漲粉」XD

李榮浩吃火鍋「木耳爆炸了！」　被噴一身嚇歪...100萬人在線看

結束1小時警詢！15歲少年外公現身喊：鑰匙放很隱密的地方

柯文哲戒護探望命危父 醫：難見最後一面 ｜20241021 ET午間新聞

狂送網紅《獵人》卡牌炎上 麥當勞：粉絲可抽獎｜20241021 ET午間新聞

慶生出遊變成進香團？　戴小蜜蜂扮導遊無違和

社群網路攬客亂象多　觀光署修法：團體旅遊應派專人全程服務

新莊登革熱定序「和新北群聚一致」　潭美來襲慎防疫情反彈

快訊／15:15花蓮秀林規模3.8地震　4縣市有感「最大震度3級」

電費飆破1.7萬！彰化女收帳單嚇壞　台電點出關鍵「大魔王」

超多人不知道！麥當勞APP第1波點數「月底到期」他驚：快去換

快訊／東北季風來襲！1地大雨特報　下到入夜

團客放鳥事件旅行社喊冤　摩洛哥餐廳：陳述都是事實「不會撤文」

親戚兒子要結婚！五兄妹「被炸5張喜帖」　他傻眼：當大人都不在？

本周蛋價暫不調整　公會呼籲產地加速減量調節

台鐵新進基層調薪　最新薪資出爐「月領3.6萬到4.3萬起」

48歲熟女「一妻三夫」同住屋簷下！　樂喊：生活添情趣「感情下一階段」

戴資穎申請「世界排名保護」至少休3個月　明年才能參賽

營養師傳授「腸病毒飲食法」：軟質、不刺激為大原則

總預算案卡關！　綠委籲卓榮泰別跟「邪魔」妥協：否則會被牽著走

社群網路攬客亂象多　觀光署修法：團體旅遊應派專人全程服務

新莊登革熱定序「和新北群聚一致」　潭美來襲慎防疫情反彈

萬聖節新吃法！21風味館「奶香塔餅玉米濃湯買1送1」只有10天

快訊／15:15花蓮秀林規模3.8地震　4縣市有感「最大震度3級」

農業推廣奧斯卡　番路鄉農會獲「金推獎」家政績優獎

電費飆破1.7萬！彰化女收帳單嚇壞　台電點出關鍵「大魔王」

大貓熊寶寶身體對折還能睡　倒栽蔥姿勢違反「熊體工學」

生活熱門新聞

中央山脈切割「潭美颱風」外圍環流　雨炸6地紅到發紫

「被超哥趕出來了…」YTR吃鐵板燒遭警驅離

僑光科大「系主任」竟僅國中學歷！　囂張妻自稱地下校長

代課費、補助全A！無良夫妻助愛女卡校職

潭美颱風南邊過「路徑、雨區一次看」　氣象署：全台風強浪大

29年藥價從49砍剩1.96！百憂解確定退出台灣　11月1日起停止供貨

潭美颱風「各國路徑」曝光！　東半部有強降雨威脅

翻帳單「見1服務」被扣款11年！醫師驚：根本沒在用

潭美颱風今晨生成　路徑曝光6區防強降雨

玩Pokemon go「1功能」驚覺女友出軌

快訊／百憂解不是只退出台灣！藥廠：今年底全球停止生產

潭美颱風威脅明晚變天「強風豪雨熱區曝」　北東高溫剩22度

即／全台「核電歸零」41天！台電回應了

「貪吃版大傑」麥當勞點獵人套餐！店員秒回1句

更多熱門

相關新聞

台鐵新進員工調薪3千有譜了　陳世凱：行政院即將核定

台鐵新進員工調薪3千有譜了　陳世凱：行政院即將核定

台鐵員工爭取改善低薪，交通部長陳世凱今(22日)與台鐵工會會談，並帶來「好消息」，陳世凱宣布行政院即將核定台鐵新進從業人員調薪3千元，起薪上看3.6萬元。台鐵企業工會理事長陳世杰表示，行政院預計這二日就會核定，調薪薪資將回溯到今年1月或員工就職日。

空中鳳城二度招商決標「延12/20」　開幕日面臨展延

空中鳳城二度招商決標「延12/20」　開幕日面臨展延

台鐵汐科站擁擠增出口、月台門　交長：設電動步道專案討論

台鐵汐科站擁擠增出口、月台門　交長：設電動步道專案討論

豪雨狂轟水淹暖暖軌道　台鐵宜蘭線列車延誤

豪雨狂轟水淹暖暖軌道　台鐵宜蘭線列車延誤

南跑道歲修誤500航班遭監院糾正　桃機公司：虛心檢討改進

南跑道歲修誤500航班遭監院糾正　桃機公司：虛心檢討改進

關鍵字：

台鐵薪資調整員工待遇交通部公司化

讀者迴響

熱門新聞

Albee激烈求歡「前戲都做滿」！男友1句話她秒滅火

獨／蔡壁如談柯父病情　柯美蘭在黨內開轟

Joeman靈異節目H級美女老師遭起底

台積電F20廠工人觸電亡　竹科管理局停工調查

她「不理1警訊」罹胃癌第4期！醫一聽搖頭

中央山脈切割「潭美颱風」外圍環流　雨炸6地紅到發紫

NanaQ認愛4天突宣布被分手！　掰了天菜刺青男：好難過

「被超哥趕出來了…」YTR吃鐵板燒遭警驅離

殉職所長遺體火化…妻女見最後一面痛喊：火來了快跑！

父拿錢給選民　宜蘭縣議員莊淑如當選無效確定

連恩佩恩遺體「驗出粉紅古柯鹼」共5毒物！

僑光科大「系主任」竟僅國中學歷！　囂張妻自稱地下校長

21團客放鳥！餐廳怒發文「旅行社喊冤」

女大生摔進垃圾桶　焚化爐尋獲骨骸

日16歲女高中生追偶像「化身流鶯」！價碼曝

更多

最夯影音

更多

甜美油漆妹取物錢包遭竊　她難過辛苦賺來的錢沒了

【泰格與雪兒】天秤座的煩惱

楊謹華女女吻謝盈萱「怕停不下來」　吵架氣哭被嗆：可以不要再演了嗎？

男騎士切車道害她慘摔　外套被車牌勾住遭拖行

「林俊傑⭢林俊接」公主抱魏如萱！　動力火車現身爭寵「討抱＋求漲粉」XD

熱門快報

這幾款罐頭營養超乎你想像

這幾款罐頭營養超乎你想像

「文里補習班」開課啦！這次要做出茶水間就能輕鬆烹煮的「馬克杯蛋包鮪魚起士飯」

開箱桃園建案 首購無痛入手

開箱桃園建案 首購無痛入手

成裕ONE以便利的生活機能和親民價格，成為首購族的熱門選擇。想知道更多細節？快來看看琦郁的開箱影片！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面