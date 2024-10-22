台鐵新進基層調薪　最新薪資出爐「月領3.6萬到4.3萬起」

▲台鐵新進從業人員將加薪1800元到3140元。（示意圖／記者李毓康攝）

記者李姿慧／台北報導

台鐵員工要調薪了，基層最新薪資表也出爐，台鐵公司表示，經交通部和台鐵企業工會協商，基層從業人員薪資將增加1800元至3140元，最基層第11階3.6萬元起，第8階職等4.3萬元起。

台鐵今年元旦公司化迄今已10個月，新招募的從業人員薪資待遇表遲遲未核定，新進人員暫領公司化前具公務員資格、資位人員月薪的9成到9成3，不過台鐵從業人員薪給管理要點及待遇表已獲交通部表支持，未來將與公司化前資位人員薪資相同。

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台鐵公司表示，台鐵從業人員薪資原依資位人員固定月薪90%~93%規劃，後經與交通部及台鐵企業工會溝通協調，調整以資位人員100%固定月薪發給，並將部分非固定薪額納入從業人員職務薪考量，提升從業人員薪資，增加幅度約1800元至3140元。

台鐵公司也舉例，目前從業人員招募的基層員工，職等從第11階到第8階不等，其中最基層第11階從業人員薪資為3萬6140元，約增加約3140元，第10階薪資為3萬8830元、第9階薪資為4萬1330元、第8階薪資為4萬3810元。

由於現行從業人員依今年1月23日公告甄試簡章發給薪資，未來將依核定待遇表金額，自到職日辦理補發薪資及加班費。台鐵公司舉例，譬如服務員月薪3萬3000元，要點核定後月薪為3萬6140元，將補發3140元及加班費差額。台鐵公司已訂定轉調人員轉任從業人員相關規定，轉調人員得依原有年資辦理提敘，並依提敘後薪點敘薪。

此外，台鐵公司也指出，台鐵將依程序提報核給從業人員危險加給、夜點費及地域加給。後續台鐵將確保安全，提升服務，吸引客群，善用資產，增加營業收入創造盈餘，提高用人費限額，並依據公營事業機構待遇調整相關規定，透過勞資協商、團體協約等方式，積極研議改善員工薪資待遇，合理反映全體員工辛勤努力成果。