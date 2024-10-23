大逆轉！川普「重返白宮」勝率飆至54％　首次超車賀錦麗

▲川普重返白宮的勝率首度超車賀錦麗。（組圖／達志影像／美聯社）



記者張方瑀／綜合報導

距離美國總統大選剩下不到2周，最新預測顯示，美國共和黨候選人川普（Donald Trump）再度入主白宮的機率上升至54%，超過了民主黨候選人賀錦麗的45%。

根據《經濟學人》週刊21日發布的最新預測，川普的勝選機率在過去一週內上升了6個百分點，目前以54%勝過賀錦麗的45%，而這也是今年自8月以來，《經濟學人》模型首次預測川普可能勝選。

賀錦麗（Kamala Harris）在7月確定為民主黨推定候選人後，獲得了許多原本猶豫不決或支持第三方候選人的選民的支持，使她的全國支持度一度從46%升至49%，但過去一個月，賀錦麗在全國性民調中的領先優勢逐漸縮小。

與此同時，川普的支持率則逐漸回升，自8月的45%升至目前的47%。目前兩人在全國範圍內的支持度差距，從最高的3.7個百分點縮小至1.6個百分點。

《經濟學人》模型分析，川普在選舉人團中的優勢成為他勝選預測提升的主要原因；即便賀錦麗在普選投票中的勝率高達74%，選舉人團的結構仍可能為川普帶來關鍵優勢。

過去一週所公布、針對特定州所作民調證實，川普在可能決定大選結果的幾州聲勢略有提升，符合他在全國範圍內的趨勢。這些數據並未支持部分民主黨人對民調「灌水」的說法，因為即便在偏向民主黨的調查中，川普也有所斬獲。

目前，《經濟學人》預測賀錦麗若要在選舉人團投票中取得優勢，必須在普選投票中至少贏得2.5個百分點，這比8月估計的1.8個百分點還要高。