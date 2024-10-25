美富家兄弟弒親案大逆轉！　檢方建議改判「過失殺人」可假釋出獄

▲美國1989年發生的「梅南德茲兄弟弒親案」震驚社會。（圖／達志影像／美聯社）



記者張方瑀／綜合報導

美國1989年發生的「梅南德茲兄弟弒親案」震驚社會，當時年僅的兄弟倆，槍殺父母被判終身監禁並不得假釋，如今隨著紀錄片播出，再度受到關注。由於弟弟曾致信表親，傾訴遭到父親長期性虐的痛苦，洛杉磯檢方重啟調查後表示，將在25日向法院提交動議，建議法官重新判刑；兩人若改判為「過失殺人」而非一級謀殺，可能很快就會被釋放。

綜合外媒報導，35年前的梅南德茲（Menendez）兄弟弒親案，哥哥萊爾（Lyle）與弟弟艾瑞克（Erik）在比佛利山莊的豪宅裡殺害父母。他們被逮後主張，長期遭受爸爸的性侵，忍受雙親施加的身體、情感與性虐待，出於自衛才會弒親。

不過，這番說法當年未被採信。檢方認為，2人無法提供性虐證據，只是為了爭奪數百萬美元遺產，才會痛下殺手。1996年7月，兄弟倆均被判處第一級謀殺罪，無期徒刑、不得假釋。

▲梅南德茲兄弟在1996年被判處無期徒刑且不得假釋。（圖／達志影像／美聯社）



如今新的證據出現，命案發生的前幾個月的1988年12月，艾瑞克曾致信表親安迪（Andy Cano）表示，自己被親生父親性虐，而這封信也成為洛杉磯檢方重啟調查的關鍵。

洛杉磯檢察官加斯肯（George Gascón）24日表示，將建議法官重新判刑，「經過仔細審查各方的論點，我認為根據法律，重新判刑是合適的，明天（25日）我會向法院提出這項建議。」

最終是否重新判刑將由洛杉磯高等法院法官決定，加斯肯指出，他支持將兄弟倆的刑期改為「可假釋」的無期徒刑。此案原定於26日進行聽證會，但地區檢察官的辦公室希望重新安排一次聽證會，以討論重新判刑的建議。

由於涉及兩起謀殺，兄弟倆面臨50年刑期至終身監禁，但根據加州法律，兩人犯案時未滿26歲，因此若取消無假釋可能的無期徒刑，他們就立刻有資格申請假釋。