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美國示警「以軍勿在黎巴嫩長久作戰」　各方再拚加薩停火談判

▲▼美國國務卿布林肯（Antony Blinken）。（圖／路透）

▲美國國務卿布林肯（Antony Blinken）。（圖／路透）

文／中央社杜哈/貝魯特/倫敦24日綜合外電報導

美國國務卿布林肯24日表示，美國不希望以色列長時間在黎巴嫩作戰。與此同時，針對加薩局勢，各方也開始為舉行新的談判而努力，盼能達成停火並讓人質獲釋。

路透社報導，布林肯（Antony Blinken）在卡達首都杜哈（Doha）表示：「在以色列為消除對國家及以黎邊境國民的威脅而採取行動之際，我們已非常清楚表明，不能且不應該造成長久作戰。」

以色列軍方首長雖表示，與黎巴嫩政治與軍事組織「真主黨」（Hezbollah）的衝突有可能結束，但未提供太多細節。

法新社報導，布林肯結束中東3國行後，於24日晚間抵達英國倫敦。一名國務院官員表示，布林肯明天將與黎巴嫩總理米卡提（Najib Mikati）討論以色列對真主黨的攻勢。

去年10月7日，巴勒斯坦伊斯蘭主義組織「哈瑪斯」（Hamas）突襲以色列，引爆以哈之間在加薩走廊（Gaza Strip）的戰爭。黎巴嫩真主黨為表支持巴勒斯坦人，朝以色列駐紮邊境的陣地開火。雙方隔著邊界交火1年後，以色列發動地面攻勢攻擊真主黨。

▲▼ 流離失所的巴勒斯坦平民逃離加薩走廊北部。（圖／路透）

▲流離失所的巴勒斯坦平民逃離加薩走廊北部。（圖／路透）

針對加薩局勢，卡達與華府表示，美國與以色列協商人員將在杜哈會合，為重啟加薩停火談判做準備。而相關停火協議也將包括讓被關在加薩的以色列人質獲釋。

以色列方面表示，情報機構摩薩德（Mossad）局長巴尼亞（David Barnea）27日將前往杜哈，除嘗試重啟談判，也將與美國中央情報局（CIA）局長伯恩斯（William Burns）及卡達總理會面。

埃及「開羅新聞電視」（Al Qahera News TV）24日則報導，埃及當局派代表在首都開羅（Cairo）與哈瑪斯領袖們會面，為重啟加薩停火協商而努力。

但哈瑪斯高階成員哈姆丹（Osama Hamdan）告訴黎巴嫩馬雅丁電視台（Al-Mayadeen），哈瑪斯的立場並未改變，那就是唯有以色列停止侵略並完全撤離才會交還人質。

之前嘗試達成加薩停火和人質釋放協議的努力都宣告失敗。

布林肯24日也宣布，美國向加薩、約旦河西岸（West Bank）和區域內的巴勒斯坦人增援1億3500萬美元（約新台幣43億元），涵蓋項目包括人道援助等，使得以哈開戰後的美援總金額來到12億美元。

加薩民防單位則說，自以色列發動防止哈瑪斯重整旗鼓的攻勢後，加薩北部19天內已有770多名巴勒斯坦人喪命。

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