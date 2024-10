全美2500萬人提前投票　「台灣模式」讓美國選民高喊：該學習

▲美國喬治亞州,選民投票大排長龍。(資料照/路透)



記者吳美依/綜合報導

美國總統大選倒數不到2周,近2500萬選民已經提前投票,搖擺州之一的亞利桑那州(Arizona)馬里科帕郡(Maricopa County)官員表示,計票時間約需10至13天。對此,一名美國政經分析師以台灣計票方式為例,直呼應該學學台灣。

馬里科帕郡官員呼籲民眾保持耐心,因為今年投票時間較長,人們對於選情的興趣也更高,「我們預期將需要花費10至13天的時間,完成所有選票的統計工作……我們想要確保這是一個安全的程序,但也希望確保這是一個準確的程序。」

而政經分析師蓋格(Geiger Capital)在X分享台灣選舉的計票方式,「他們需要附有照片的身分證,並且使用紙本選票。在公眾視野下,他們一張一張手動計算每間投票所的選票。沒有郵寄投票。6個小時就搞定了。」

蓋格指出,台灣約有2300萬人口,「我的意思是,美國各州都能夠很容易做到這點,在幾小時內清點每一張選票。我們將能夠在選舉日午夜之前,得知每一州的確切結果。沒有安全顧慮,沒有爭議,也不用等上好幾天,甚至好幾周。」

Arizona just announced that it could take 10-13 days to tabulate all votes…



Taiwan just held their election.



They require photo ID and use paper ballots. They hand-count the votes of each station one by one, in public view. There are no mail ballots.



It’s all done in 6 hours. pic.twitter.com/GmLuPcSHAr