全美2500萬人提前投票　「台灣模式」讓美國選民高喊：該學習

▲美國喬治亞州，選民投票大排長龍。（資料照／路透）



記者吳美依／綜合報導

美國總統大選倒數不到2周，近2500萬選民已經提前投票，搖擺州之一的亞利桑那州（Arizona）馬里科帕郡（Maricopa County）官員表示，計票時間約需10至13天。對此，一名美國政經分析師以台灣計票方式為例，直呼應該學學台灣。

馬里科帕郡官員呼籲民眾保持耐心，因為今年投票時間較長，人們對於選情的興趣也更高，「我們預期將需要花費10至13天的時間，完成所有選票的統計工作……我們想要確保這是一個安全的程序，但也希望確保這是一個準確的程序。」

而政經分析師蓋格（Geiger Capital）在X分享台灣選舉的計票方式，「他們需要附有照片的身分證，並且使用紙本選票。在公眾視野下，他們一張一張手動計算每間投票所的選票。沒有郵寄投票。6個小時就搞定了。」

蓋格指出，台灣約有2300萬人口，「我的意思是，美國各州都能夠很容易做到這點，在幾小時內清點每一張選票。我們將能夠在選舉日午夜之前，得知每一州的確切結果。沒有安全顧慮，沒有爭議，也不用等上好幾天，甚至好幾周。」

Arizona just announced that it could take 10-13 days to tabulate all votes…



Taiwan just held their election.



They require photo ID and use paper ballots. They hand-count the votes of each station one by one, in public view. There are no mail ballots.



It’s all done in 6 hours. pic.twitter.com/GmLuPcSHAr — Geiger Capital (@Geiger_Capital) October 23, 2024

一些鄉民指出，台灣的人口規模較小，而美國約有3.35億人口，兩者之間無法比擬。但蓋格再次強調，「我們有50個州各自清點他們的選票……這不是一次大規模的全國性計票。每一州都能很輕鬆地做到。」

網友塞門（Simon VanDyk）指出，亞利桑那州只有260萬名登記選民，「如果有將近10倍人口的台灣可以在6小時內清點他們的實體紙本選票，那我們做不到的唯一原因，就是『我們不想要。』」也有人舉例，印度今年6月4日舉行大選，也在1天內計算完7億選票。

其他網友紛紛留言，「透明有效的選舉，就是我們需要做的。為什麼我們不能讓事情簡單一點？」、「這就是美國需要的，親自紙本投票，檢查身分證件」、「各州必須解決這件事……等待（選舉結果）對於國家不好」、「所以，還有什麼藉口呢，亞利桑那？或許是時候借鏡台灣，向世界展示如何嚴謹地進行選舉。」