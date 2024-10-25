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不只歐巴馬！賀錦麗造勢眾星雲集2萬人擠爆　碧昂絲將現身助選

▲▼美國副總統、民主黨總統候選人賀錦麗24日出席搖擺州喬治亞州造勢活動 。（圖／路透）

▲賀錦麗24日喬治亞州造勢活動約有2萬人參加。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

美國副總統、民主黨總統候選人賀錦麗24日出席搖擺州喬治亞州造勢活動，現場約有2萬人參加，前總統歐巴馬首度與賀錦麗同台催票，藝人泰勒派瑞（Tyler Perry）、搖滾巨星布魯斯史普林斯汀、名導史派克李都現身，眾星雲集。預計美國流行音樂天后碧昂絲（Beyonce）也會公開力挺賀錦麗，將於25日現身德州休斯頓助選。

路透報導，賀錦麗與川普選情拉鋸，喬治亞州這場造勢集會是賀錦麗競選陣營的最新嘗試，動員電影與音樂明星發揮號召力，把選票催出來。在賀錦麗登場之前，名導史派克李（Spike Lee）直說，不要被騙去把選票投給川普，搖滾巨星布魯斯史普林斯汀（Bruce Springsteen）警告川普將成為暴君。

▲▼ 名導史派克李（Spike Lee）替賀錦麗站台。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼ 名導史派克李、搖滾巨星布魯斯史普林斯汀、藝人泰勒派瑞替賀錦麗站台。（圖／達志影像／美聯社、路透）

▲▼ 搖滾巨星布魯斯史普林斯汀（Bruce Springsteen）支持賀錦麗。（圖／路透）

▲▼ 藝人泰勒派瑞（Tyler Perry）替賀錦麗助選。（圖／路透）

預計美國流行音樂天后碧昂絲（Beyonce）25日將現身德州休斯頓，替賀錦麗助選。此前，美國樂壇天后泰勒絲（Taylor Swift）、脫口秀主持人歐普拉（Oprah Winfrey）、好萊塢巨星喬治克隆尼（George Clooney）等許多名人均已表態支持賀錦麗。

▲▼ 美國流行音樂天后碧昂絲（Beyonce）。（圖／路透）

▲預計美國流行音樂天后碧昂絲25日替賀錦麗助選。（圖／路透）

在喬治亞州造勢場上，賀錦麗敦促選民提前投票，用手中一票擊敗共和黨總統候選人川普，「請盡早投票」。歐巴馬則是暗示川普的表現像是年邁老人，川普只會想到自己。

賀錦麗競選團隊表示，這場造勢活動大約有2萬人參加，至今以來規模最大，超越她9月初在北卡羅來納州的1.7萬人。到了26日，賀錦麗也將與前第一夫人蜜雪兒（Michelle Obama）現身另一個搖擺州密西根州。

▼前總統歐巴馬首度與賀錦麗同台催票。（圖／路透）

▲▼美國副總統、民主黨總統候選人賀錦麗24日出席搖擺州喬治亞州造勢活動 。（圖／路透）

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