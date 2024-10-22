台鹽綠能弊案！台南檢調32路同步大搜索　帶回34人漏夜偵訊

▲台南地檢署偵辦台鹽綠能公司不法弊案，檢調22日搜索台鹽綠能等32處地點，執行搜索及扣押相關證物。（圖／示意圖，記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南地檢署偵辦台鹽綠能公司不法弊案，檢察官於22日指揮調查人員，持法院核發之搜索票，前往台鹽綠能營業處所等32處地點，執行搜索及扣押相關證物，並帶回被告19人及證人15人，正漏夜偵訊中。

台南地檢署襄閱主任檢察官指出，檢察官偵辦某國營事業綠能公司疑涉不法案件，22日指揮法務部調查局南部機動工作站、台南市調查處等專案小組，持法院核發之搜索票，至該國營事業綠能公司營業處所等32處，執行搜索及扣押相關證物，並帶回被告19人及證人15人，專案小組目前仍積極偵辦中。

南檢強調，22日的搜索行動並未如外界報導，搜索傳訊前民進黨中執委郭再欽到案。

據了解，台南地檢署偵辦台鹽綠能公司，疑似藉由執行種電，與光電業者共謀，詐領不法款項，查扣相關證物及帶回被告及證人進一步釐清中。

▲台南地檢署發動搜索台鹽綠能事業單位，並帶回被告19人及證人15人，目前積極偵辦中。（圖／記者林東良攝）

台鹽公司22日下午發出聲明稿指出，22日上午台南地檢署指揮法務部調查局到台鹽公司調取台鹽綠能相關資料，台鹽表示全力配合檢調調查，公司營運一切正常。台鹽公司已於2023年和2024年主動將資料移送檢調，如今將配合檢調釐清案情，並尊重司法偵查不公開。

台南地檢署積極偵辦綠能相關弊案，繼偵辦光電業者力暘集團涉嫌與台南市經濟發展局共謀小二甲禁令解套案，起訴前經發局長陳凱凌等官商15人，10月15日搜索，帶回前民進黨中執委郭再欽及相關廠商等人，檢方查出，郭再欽涉嫌與光電工程業者合作，先出售學甲兩筆土地土方，而後於該土地違法回填爐渣，牟取不法利益，再由光電業者用人頭買下該土地，再向銀行借貸3億多，有3人遭收押禁見，郭再欽則以30萬元交保。