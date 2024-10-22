　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

台鹽綠能弊案！台南檢調32路同步大搜索　帶回34人漏夜偵訊

▲台南地檢署偵辦台鹽綠能公司不法弊案，檢調22日持法院核發之搜索票，至該台鹽綠能公司營業處所等32處，執行搜索及扣押相關證物。（圖／示意圖，記者林東良翻攝，下同）

▲台南地檢署偵辦台鹽綠能公司不法弊案，檢調22日搜索台鹽綠能等32處地點，執行搜索及扣押相關證物。（圖／示意圖，記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南地檢署偵辦台鹽綠能公司不法弊案，檢察官於22日指揮調查人員，持法院核發之搜索票，前往台鹽綠能營業處所等32處地點，執行搜索及扣押相關證物，並帶回被告19人及證人15人，正漏夜偵訊中。

台南地檢署襄閱主任檢察官指出，檢察官偵辦某國營事業綠能公司疑涉不法案件，22日指揮法務部調查局南部機動工作站、台南市調查處等專案小組，持法院核發之搜索票，至該國營事業綠能公司營業處所等32處，執行搜索及扣押相關證物，並帶回被告19人及證人15人，專案小組目前仍積極偵辦中。

南檢強調，22日的搜索行動並未如外界報導，搜索傳訊前民進黨中執委郭再欽到案。

據了解，台南地檢署偵辦台鹽綠能公司，疑似藉由執行種電，與光電業者共謀，詐領不法款項，查扣相關證物及帶回被告及證人進一步釐清中。

▲台南地檢署偵辦台鹽綠能公司不法弊案，檢調22日持法院核發之搜索票，至該台鹽綠能公司營業處所等32處，執行搜索及扣押相關證物。（圖／示意圖，記者林東良翻攝，下同）

▲台南地檢署發動搜索台鹽綠能事業單位，並帶回被告19人及證人15人，目前積極偵辦中。（圖／記者林東良攝）

台鹽公司22日下午發出聲明稿指出，22日上午台南地檢署指揮法務部調查局到台鹽公司調取台鹽綠能相關資料，台鹽表示全力配合檢調調查，公司營運一切正常。台鹽公司已於2023年和2024年主動將資料移送檢調，如今將配合檢調釐清案情，並尊重司法偵查不公開。

台南地檢署積極偵辦綠能相關弊案，繼偵辦光電業者力暘集團涉嫌與台南市經濟發展局共謀小二甲禁令解套案，起訴前經發局長陳凱凌等官商15人，10月15日搜索，帶回前民進黨中執委郭再欽及相關廠商等人，檢方查出，郭再欽涉嫌與光電工程業者合作，先出售學甲兩筆土地土方，而後於該土地違法回填爐渣，牟取不法利益，再由光電業者用人頭買下該土地，再向銀行借貸3億多，有3人遭收押禁見，郭再欽則以30萬元交保。

ET快訊
國道AI系統即起上路！　顯示「紅色框」就中了
卡牌店辦比賽　獎品竟是台積電股票
老農變富翁　地價大漲3倍
快訊／遺體最新狀況曝！「板殯大怒神」電梯下墜　殯葬處緊急回應
三上悠亞「下衣失蹤」現身台北街頭

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

國道AI系統即起上路！專抓未繫安全帶　顯示「紅色框」就中了

15歲少年偷開車釀3死2傷　犯保士林分會挺身：成為家屬最堅強後盾

遺體最新狀況曝！「板殯大怒神」害人斷腿　殯葬處緊急回應

15歲少年擅自離校「偷開BMW自撞」　校方曝他受驚嚇：請假休養中

獨／痛心！還沒畢業就錄取星宇航空　朝陽科大生閃違規車喪命

台鹽綠能弊案！台南檢調32路同步大搜索　帶回34人漏夜偵訊

快訊／板殯恐怖大怒神！3人推遺體「貨梯墜落」　1人斷腿變形

北市19歲名校畢業女11F墜落！重摔車頂搶救中…媽目擊全程崩潰

丟丟妹叔叔過年打麻將遭劫46萬　主嫌身亡...把風男重判7年8月

半夜捷運站上廁所！隔壁間拚命敲　開門驚見怪男「拿紙杯討錢」

甜美油漆妹取物錢包遭竊　她難過辛苦賺來的錢沒了

【泰格與雪兒】天秤座的煩惱

楊謹華女女吻謝盈萱「怕停不下來」　吵架氣哭被嗆：可以不要再演了嗎？

男騎士切車道害她慘摔　外套被車牌勾住遭拖行

「林俊傑⭢林俊接」公主抱魏如萱！　動力火車現身爭寵「討抱＋求漲粉」XD

李榮浩吃火鍋「木耳爆炸了！」　被噴一身嚇歪...100萬人在線看

柯文哲戒護探望命危父 醫：難見最後一面 ｜20241021 ET午間新聞

結束1小時警詢！15歲少年外公現身喊：鑰匙放很隱密的地方

狂送網紅《獵人》卡牌炎上 麥當勞：粉絲可抽獎｜20241021 ET午間新聞

慶生出遊變成進香團？　戴小蜜蜂扮導遊無違和

國道AI系統即起上路！專抓未繫安全帶　顯示「紅色框」就中了

15歲少年偷開車釀3死2傷　犯保士林分會挺身：成為家屬最堅強後盾

遺體最新狀況曝！「板殯大怒神」害人斷腿　殯葬處緊急回應

15歲少年擅自離校「偷開BMW自撞」　校方曝他受驚嚇：請假休養中

獨／痛心！還沒畢業就錄取星宇航空　朝陽科大生閃違規車喪命

台鹽綠能弊案！台南檢調32路同步大搜索　帶回34人漏夜偵訊

快訊／板殯恐怖大怒神！3人推遺體「貨梯墜落」　1人斷腿變形

北市19歲名校畢業女11F墜落！重摔車頂搶救中…媽目擊全程崩潰

丟丟妹叔叔過年打麻將遭劫46萬　主嫌身亡...把風男重判7年8月

半夜捷運站上廁所！隔壁間拚命敲　開門驚見怪男「拿紙杯討錢」

《花樣少年少女》男星涉詐欺入獄！討拍「求粉絲寫信」：我不怕炎上

柯泯薰罕見露出1部位　呂士軒看了大讚：終於知道怎麼當明星了

「香港首位同婚男藝人」王賢誌來台　率十帥挺酷兒：希望給大家勇氣！

勝騎士：古林抱歉了，MVP是屬於我的

國道AI系統即起上路！專抓未繫安全帶　顯示「紅色框」就中了

張鈞甯現身司法影展　新戲對打男友柯汶利「真實反應曝光」

銀行「以房養老」成長趨緩　核貸件數、金額年增率探新低！

醫：10大習慣「啃蝕攝護腺健康」！　愛喝飲料排第2名

NanaQ「看新聞才知」前任早想分！　被甩失戀再發聲：心好苦

台北卡牌店辦「遊戲王台積電子盃」　冠亞軍獎品竟是台積電股票

萬歲牌堅果隨行包 熱銷百萬包 一包不到23元

社會熱門新聞

殉職所長遺體火化…妻女見最後一面痛喊：火來了快跑！

父拿錢給選民　宜蘭縣議員莊淑如當選無效確定

目睹前男友載新歡卻慘死輪下　單親媽留下8歲孩

柯文哲密令「Orange 京華出境」　橘子返台2天內幕曝光

北市19歲女11F墜落！重摔車頂搶救中…媽目擊全程崩潰

15歲少年偷開BMW拒檢自撞　黃瓊慧曝內幕

已婚老闆車上會小四　單親小三抓姦遭輾死

孫無照奪3命　外祖父最糟下場曝光

即／板殯恐怖大怒神！3人推遺體「貨梯墜落」　1人斷腿

殉職所長劉宗鑫公祭　大女兒問老天爺「可以讓爸爸回來嗎」

女後悔同居砲友結婚　法官「肉眼抓關鍵」判婚姻無效

男大生閃違規車撞電桿亡！肇事駕駛喊「算了」落跑

即／朝陽科大生車禍亡相驗結果曝！

劉宗鑫殉職！2幼女失怙…告別式上與母相擁

更多熱門

相關新聞

東方風能10／25登興櫃　拿下中華電信海纜建置工程

東方風能10／25登興櫃　拿下中華電信海纜建置工程

東方風能（7786）將於10／25登錄興櫃，每股參考價為95元，為綠能環保類增加新兵，執行長陳柏霖表示，未來全球大型工程船舶市場需求持續增加，目前12艘營運中的船舶，加上中華電信（2412）海纜建置工程，以及運價上升等因素，將有望挹注明後年營收獲利；另2艘建造中的新船也將加入營運，預計最快2026年開始貢獻業績。

2024打擊妨害綠能產業犯罪聯繫會議查辦綠能不法

2024打擊妨害綠能產業犯罪聯繫會議查辦綠能不法

雲林議長認收賄　交保300萬

雲林議長認收賄　交保300萬

雲林議長黃凱涉貪收押105天　認罪吐出1480萬被起訴

雲林議長黃凱涉貪收押105天　認罪吐出1480萬被起訴

質疑林右昌急著罷樑是「怕被抓包」　 郭正亮：過去八年做了什麼

質疑林右昌急著罷樑是「怕被抓包」　 郭正亮：過去八年做了什麼

關鍵字：

南檢台鹽綠能弊案搜索

讀者迴響

熱門新聞

Albee激烈求歡「前戲都做滿」！男友1句話她秒滅火

獨／蔡壁如談柯父病情　柯美蘭在黨內開轟

Joeman靈異節目H級美女老師遭起底

台積電F20廠工人觸電亡　竹科管理局停工調查

她「不理1警訊」罹胃癌第4期！醫一聽搖頭

NanaQ認愛4天突宣布被分手！　掰了天菜刺青男：好難過

殉職所長遺體火化…妻女見最後一面痛喊：火來了快跑！

中央山脈切割「潭美颱風」外圍環流　雨炸6地紅到發紫

連恩佩恩遺體「驗出粉紅古柯鹼」共5毒物！

父拿錢給選民　宜蘭縣議員莊淑如當選無效確定

「被超哥趕出來了…」YTR吃鐵板燒遭警驅離

21團客放鳥！餐廳怒發文「旅行社喊冤」

女大生摔進垃圾桶　焚化爐尋獲骨骸

目睹前男友載新歡卻慘死輪下　單親媽留下8歲孩

僑光科大「系主任」竟僅國中學歷！　囂張妻自稱地下校長

更多

最夯影音

更多

甜美油漆妹取物錢包遭竊　她難過辛苦賺來的錢沒了

【泰格與雪兒】天秤座的煩惱

楊謹華女女吻謝盈萱「怕停不下來」　吵架氣哭被嗆：可以不要再演了嗎？

男騎士切車道害她慘摔　外套被車牌勾住遭拖行

「林俊傑⭢林俊接」公主抱魏如萱！　動力火車現身爭寵「討抱＋求漲粉」XD

熱門快報

這幾款罐頭營養超乎你想像

這幾款罐頭營養超乎你想像

「文里補習班」開課啦！這次要做出茶水間就能輕鬆烹煮的「馬克杯蛋包鮪魚起士飯」

開箱桃園建案 首購無痛入手

開箱桃園建案 首購無痛入手

成裕ONE以便利的生活機能和親民價格，成為首購族的熱門選擇。想知道更多細節？快來看看琦郁的開箱影片！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面