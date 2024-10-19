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打擊妨害綠能產業犯罪聯繫會議　檢察總長期許積極查辦綠能不法

▲台南地檢署召開「打擊妨害綠能產業發展犯罪聯繫平台會議」，由南檢檢察長鍾和憲主持，檢察總長邢泰釗、台灣高等檢察署台南檢察分署檢察長黃玉垣親臨與會。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲台南地檢署召開「打擊妨害綠能產業發展犯罪聯繫平台會議」，由南檢檢察長鍾和憲主持，檢察總長邢泰釗、台灣高等檢察署台南檢察分署檢察長黃玉垣親臨與會。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

為維護綠能永續發展，強化相關不法犯罪打擊成效，台南地檢署召開「打擊妨害綠能產業發展犯罪聯繫平台會議」，會議由南檢檢察長鍾和憲主持，最高檢察署檢察總長邢泰釗、台灣高等檢察署台南檢察分署檢察長黃玉垣親臨與會。

台南市政府及所轄機關、法 務部調查局台南市調查處、台灣電力公司所屬營業處、中華民國太陽光電發電系統同業公會等單位，共同研商防制妨害綠能產業發展犯罪，透過機關間橫向聯繫、資訊共享，防範藉機施壓、勒索恐嚇等綠能不法情事，以保障合法產業權益，促進國家能源政策推動。

會議主持人鍾和憲檢察長表示，推動綠能產業發展是國內能源轉型重大關鍵，而台南地區因全年日照充足，為太陽能光電產業發展重點地區，目前產業規模跟發電量都是全國最大，但也因此衍生龐大利益，外界質疑黑金掛鉤的傳聞不斷；而行政院卓榮泰院長日前也在法務部鄭銘謙部長陪同下，親自到台南地區瞭解光電產業發展現況，並於近日行政院召開2024年第4次治安會報時，特別指示相關查緝單位要透過打擊妨害綠能產業發展犯罪聯繫平台，來加強跨機關的橫向聯繫並交換情資，共同打擊妨害綠能產業之犯罪行為。法務部鄭部長及邢檢察總長也特別指示南檢須召開相關聯繫平台會議，希望能彙整各單位提供的寶貴意見，透過跨領域之橫向資源，共同合作打擊綠能不法犯罪。

▲台南地檢署召開「打擊妨害綠能產業發展犯罪聯繫平台會議」，由南檢檢察長鍾和憲主持，檢察總長邢泰釗、台灣高等檢察署台南檢察分署檢察長黃玉垣親臨與會。（圖／記者林東良翻攝，下同）

邢檢察總長於致詞時表示，行政院卓院長曾於施政報告中宣示「嚴辦黑、金、槍、毒、詐、妨害綠能、破壞國土等重大犯罪」，亦在行政院治安會報時，再次重申健全綠能發展產業及打擊妨害綠能產業之犯罪行為乃政府施政的重要課題；統計檢、警、調、廉等單位偵 辦「靖平專案」之「綠能掃黑肅貪」案件自今年6月發動迄今，已查獲涉案鄉長3人、涉案民意代表4人、涉案白手套4人、涉案公務員9人等共98名被告，羈押禁見13 人，累計查獲不法所得新台幣3736 萬餘元、日幣4萬元、高級轎車3輛、名牌包及名錶等，現仍持續擴大偵辦中。

進一步分析相關綠能產業刑事不法案件類型，可以發現以下問題：綠能產業申請流程不僅繁瑣且具有不確定性，造成業者無所適從；各地方政府審核標準不一致，導致審核的公務機關裁量權過大，而與地方勢力及民意代表勾結，甚至向廠商索賄；審核綠能產 業的公務機關甚多，增加不肖公務員索賄的風險；綠能產業廠商因民 眾抗爭而提供地方回饋金，然鉅額的回饋金也造成一些犯罪誘因等。 邢檢察總長另又提及台南地區因綠能產業的產值高，動見觀瞻，除了查緝機關需積極查緝綠能不法案件，也應思考如何減少犯罪誘因，例 如建立跨部門平台並簡化、明確相關綠能產業申請流程、慎選審核綠 能產業承辦人員、政風單位向綠能產業相關公務機關及廠商加強廉政宣導、強化「審核類」的廉政平台查核機制等，均有賴今日與會各單位共同努力。

▲台南地檢署召開「打擊妨害綠能產業發展犯罪聯繫平台會議」，由南檢檢察長鍾和憲主持，檢察總長邢泰釗、台灣高等檢察署台南檢察分署檢察長黃玉垣親臨與會。（圖／記者林東良翻攝，下同）

本次會議分別由台南市農業局及台南市政風處分別就「台南市漁電共生推動現況」及「維護綠能光電產業發展－廉政策略與執行情形」進行專題報告，再由南檢主任檢察官李駿逸報告「打擊 妨害綠能產業發展犯罪防制策略」，隨後於會中提案討論決議及建立專責聯繫窗口，以強化妨害綠能產業犯罪情資通報機制，期能提升妨害綠能產業發展案件之偵辦時效及進程，有效發揮平台功能與執行成 效。

南檢指出，行政院卓院長施政方針報告將「推動綠色成長與2050淨零轉型」列為未來施政重點，法務部鄭部長及最高檢察署邢檢察總長一直 積極關注妨害綠能產業發展犯罪，並要求須加強打擊力度；本署藉此 呼籲民眾及相關業者，如發現有個人、團體或犯罪組織不法介入綠能產業建設等情事，應勇於提出檢舉，南檢將保密個人身分並積極偵 辦，全力打擊不肖分子，以維護綠能產業合法秩序，共同建立廉潔家園。

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關鍵字：

綠能產業犯罪聯繫會議檢察總長

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