超多人不知道！麥當勞APP第1波點數「月底到期」他驚：快去換

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者周亭瑋攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

麥當勞「全球版APP」消費1元可以累積1個M Point，就有網友無意間發現，第一波M Point這個月底就要到期，提醒有在用APP累點的人趕快確認一下，不要浪費點數了。

該位用戶在PTT的Lifeismoney板分享情報，「麥當勞APP M point到期提醒」，說他無意間發現這件事，「應該有很多人不曉得，麥當勞消費APP累積的M point，只到次年的月底到期。」

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他指出，麥當勞APP是去年10月26推出的，「所以第一波點數到期是到10月31日，如果有快到期的點數，要趕快去兌點換商品，不要浪費了。」原PO也補充，可以從APP下方回饋優惠的地方查詢點數。

看到貼文後，就有網友也一驚，「原來有期限喔，現在才知道」、「哇！厲害，完全沒注意到」、「感謝提醒，完全沒發現這也有點數」、「這東西居然有期限，笑死！我在其他板看到有人有2萬5萬多點的，完蛋囉！」還有人驚喜發現，「兌換點數別的下降耶，原本660點才能換的東西變成300點。」

但也有人直嘆，「只有110點什麼都不能換QQ，只能讓他過期了」、「太糟糕了，若沒有期限顯示，怎麼知道點數兌換到什麼程度了」、「竟然沒有到期提醒，這最基本的吧」、「之前一直在想，到底是消費的次年底，還是最後消費的次年底？點數也沒分類，感覺是最後消費才合理？」

也有網友討論道，「好奇，換哪個最划算呢？」「剛瞄一眼覺得是蛋捲冰最划算，蛋捲冰300點，四塊雞塊要1500點，但四塊雞塊明顯沒有蛋捲冰的五倍價值吧？」「如果是餐點，應該是薯餅划算吧，每次早餐薯餅都用點數另外換」「如果以定價來說，雪碧（小）33元只要300點，最划算。」「小飲、蘋果派、薯餅CP值都算不錯？」