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「貪吃版大傑」麥當勞點獵人套餐！店員秒回1句　7萬人朝聖笑翻

▲「大傑」到麥當勞點獵人套餐。（圖／Jerry授權引用）

▲「大傑」到麥當勞點獵人套餐。（圖／Jerry授權引用）

記者周亭瑋／綜合報導

麥當勞近日與人氣動漫《獵人》合作推出聯名商品，卻因贈送一票KOL全套卡盒遭炎上，而話題也持續發酵。網紅「大猩猩動物園」Jerry昨日直接裝扮成大傑，赴麥當勞點餐，畫面狂吸7萬讚，大票網友被戳笑直呼，「怎麼辦？大傑的背影看起來有點貪吃」、「羞恥滿點，比跳大麥克還瘋狂」。

「大猩猩動物園」Jerry昨在Threads上發文，笑說自己裝扮成大傑的模樣，到麥當勞點一份大麥克，接著加點獵人套餐；結果店員立刻提醒他，「後天（23日）才賣喔！」

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▲「大傑」到麥當勞點獵人套餐。（圖／Jerry授權引用）

▲他失望地坐在路邊的石椅上。（圖／Jerry授權引用）

只見Jerry用黑色海報紙，做成大傑「一柱擎天」的髮型，而超短版白色吊嘎，跟墨綠色小短褲根本神還原，最後他在店外落寞的樣子也全被捕捉。

PO文掀起熱烈回響，大票網友洗版留言道，「大傑：沒有賣獵人套餐...你確定？（集氣中）」、「相信我，就算你卡片都收集到了，你明年或後年看到，一定會想啥X，我到底當年買這個幹嘛」、「完了，他開啟東巴最害怕的制約與誓約」、「半夜看到，笑到睡不著，獵人fans表示，佩服你的勇氣」、「笑死，昨天在路上有看到你們，永和永利麥當勞」、「笑死，有夠隨便低成本」。

►「大猩猩動物園」Jerry授權引用。

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