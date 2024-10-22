想住「1晚2萬↑」高級飯店慶生！超多人點頭…肯花原因曝

▲示意圖，與本文無關。（圖／Pexels）

記者鄺郁庭／綜合報導

花錢住高級飯店，通常就是看準頂級服務和享受。就有網友表示，之前看完韓綜，就很想住看看很高級很漂亮的飯店，想趁生日的時候找一間住看看。一查卻發現，覺得漂亮的房間一晚都要2萬塊以上，不過有含午、晚餐Buffet，有些還可以泡湯，好奇求問其他人，「大家會願意花好幾萬住高級飯店嗎？」

有網友在PTT的WomenTalk板發起閒聊，「會願意花錢住高級飯店嗎？」文中表示，他之前看完韓綜，就想去住看看很高級、很漂亮的飯店，「想說可以趁生日的時候去住住看，結果查了一下，發現都夭壽貴。」有覺得漂亮的雙人房，一晚都要2萬以上，不過有含午餐晚餐Buffet，有些還可以泡湯。

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貼文引發熱論，就有人秒搖頭，「不會…」、「萬把塊的住宿，睡一覺錢就沒了QQ」、「錢可以省下來買股票」、「那些錢都在睡眠中浪費掉了，拿去用在行程上體驗更多東西才值得」、「真的不會…很浪費」、「睡覺眼睛一閉，每小時小朋友都離你而去。」

但也有不少網友認同道，「享受一下有什麼不好」、「看目的性吧」、「都難得出去玩了，當地如果有著名的高級飯店或特色飯店，預算夠就能住好一點。」「看去玩什麼，純度假會好好使用設施的話會住。」

還有過來人分享，「日本的有去過，還有專屬女將，很值得」、「如果是旅遊會住好幾晚，大概會選一晚住好一點，好好用飯店設施、吃好料和休息」、「會，每次出去都會安排一間，買飯店的紀念品娃娃等」、「度假村那種的飯店，你可以第一天早上就去先寄放行李，第二天退房後一樣寄放，等於可以玩完整的兩天。」