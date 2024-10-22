離職前會揪同事吃飯？一票推「1方式」更優：不貴又不怕尬

▲示意圖，與本文無關。（圖／資料照）

記者鄺郁庭／綜合報導

大部分的人提離職後，還是會留一線人情，絕對不會想把關係搞壞。就有網友好奇，如果真的要離職，會跟同事做些什麼嗎？最普通的就是約吃個飯，或是訂個飲料，「有聽過有人離職前，拜託大家錄一段話給他留做紀念…超尬！要拒絕還很不好意思拒絕…」引發話題。

有網友在PTT的WomenTalk板發起閒聊，「大家要離職前會跟同事做什麼？」文中表示，「最普通的好像就是會一起約吃個飯聚餐，或是訂個飲料請大家喝，謝謝大家這段時間的照顧？」好奇其他人離職前曾做過什麼，他就有聽過，有人離職前拜託大家錄一段話留做紀念，令他直呼，「超尬！要拒絕還很不好意思拒絕…」

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貼文引發討論，「喝個飲料或吃個蛋糕就不錯了，如果沒有到很熟又聚餐感覺好尬！」「錄影超尷尬耶」、「看交情」、「請飲料不錯，不會太貴，也不用麻煩大家下班空出來，真的很熟的，再約去外面吃飯就好」、「之前同事會舉辦一個離職趴吃飯」、「做好交接吧？免得之後一堆雷。」

其中，不少人紛紛留言，「看離職原因XD，沒有尷尬，就跟同事們好好聚個餐道別；要是尷尬，就只跟要好的同事私下吃個飯」、「如果是感情好的同事，會送束花跟吃飯謝謝她，還會留聯絡方式，不在同職場反而以後能更長期當好友」、「比較好的可能會吃個飯吧」、「跟比較熟的同事打聲招呼，說我做到今天。」