　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

沒拿到《獵人》卡包！呱吉「收到也蠻困擾」　網歪樓：可以給我啊

▲▼麥當勞聯名《HUNTER×HUNTER獵人》。（圖／業者提供） 

▲麥當勞與《HUNTER×HUNTER獵人》聯名。（圖／業者提供）

記者曾筠淇／綜合報導

麥當勞與《獵人》聯名，寄送公關品給不少網紅、KOL，然而，因為有部分人並沒有看過《獵人》，因此引來粉絲反彈。前台北市議員、網紅「呱吉」邱威傑形容這是「獵人網紅之亂」，雖然他並沒有拿到這次的公關品，不過他覺得自己若真的收到，應該會蠻困擾。

呱吉在臉書上發文表示，近日掀起「獵人網紅之亂」，「我也沒有拿到，哭啊。但說真的收到我也是蠻困擾的。」他透露自己有看《獵人》，且很喜歡冨樫義博，連一些早期作品，他都有買。不過呱吉也說，他其實不會特別收藏周邊商品，因為他討厭家裡被嗜好品堆滿的感覺，在他的家中，只有書和漫畫很多而已。

[廣告]請繼續往下閱讀...

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「坦白講動漫周邊真的有點泛濫，毫無設計甚至粗製濫造的產品一堆」、「麥當勞這次給了一堆不愛獵人的人」、「你收到可以給我啊」、「但是烏薩奇例外」、「萬一之後收到可以給我」、「可以抽獎送粉絲啊」、「問就是買，發文就是在意」、「收到可是很困擾的話可以送我」。

知名創作者「超認真少年」則回覆，「身為長期聽眾，我願意把我的給你！」

針對寄送公關品一事，麥當勞回應，「感謝消費者對熱血動漫祭《HUNTER×HUNTER獵人》的支持與喜愛，除了角色盲卡包 、聯名包裝以及獨家《獵人》BOOK牌之外，為滿足喜愛獵人的廣大粉絲，原本即特別規劃抽獎機制， 凡參與活動者，就有機會獲得『《獵人》卡片收藏冊』，感謝顧客對於此次合作的支持與回饋」。

ET快訊
劉宗鑫遺體火化…妻見最後一面：火來了快跑！4歲女兒跪地
「加15元我也點不下去」早餐店霸氣宣布：漢堡免費加蛋
翻帳單「見1服務」被扣款11年！費用太嚇人　醫師驚：根本沒在
遺孀曝「劉宗鑫是女兒奴」　含淚許諾顧好孩子：爸爸已成璀璨星星
快訊／國1「6車連環撞」！一輛翻覆嚴重回堵
LIVE／台積電1工人亡！潭美颱風明雨炸6區　H級靈異老師起
快訊／國民黨女議員確定當選無效　民進黨遞補
快訊／百憂解不是只退出台灣　藥廠宣布「全球停止生產」
才面試上航空公司！男大生爆頭亡　校方悲慟
劉宗鑫移靈派出所　同仁敬禮送別：任務結束，一路好走
史上最惡！毛畯珅餐廳、公園偷拍306幼童性影像
快訊／台積電F20廠工安意外　1人死亡
所長4歲女兒對天空大喊　「老天爺可以讓爸爸回來嗎」

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

潭美助攻東北季風「雨彈一天比一天強」　專家：還有熱帶擾動發展

腎功能衰退無聲息！腎臟病患僅3.5%有認知　中西醫曝護腎撇步

離職前會揪同事吃飯？一票推「1方式」更優：不貴又不怕尬

「加15元我也點不下去」雲林早餐店霸氣宣布：漢堡免費加蛋

在日本找零「慘虧10倍錢」　大票旅客都遇過！在地人也上當

北捷會員注意！即日起免費領「捷運點」　10／25開搶甜甜圈兌換券

快訊／百憂解不是只退出台灣！藥廠宣布「2024年底全球停止生產」

超紅心測幫你偷窺自己！你可能有不為人知的這一面

男生對女生有好感「會一天只回1次訊息？」　網見1關鍵：有興趣

益生菌逆轉腎病？醫曝：護腎3大關鍵　籲接受正規治療

甜美油漆妹取物錢包遭竊　她難過辛苦賺來的錢沒了

【泰格與雪兒】天秤座的煩惱

男騎士切車道害她慘摔　外套被車牌勾住遭拖行

楊謹華女女吻謝盈萱「怕停不下來」　吵架氣哭被嗆：可以不要再演了嗎？

李榮浩吃火鍋「木耳爆炸了！」　被噴一身嚇歪...100萬人在線看

「林俊傑⭢林俊接」公主抱魏如萱！　動力火車現身爭寵「討抱＋求漲粉」XD

結束1小時警詢！15歲少年外公現身喊：鑰匙放很隱密的地方

柯文哲戒護探望命危父 醫：難見最後一面 ｜20241021 ET午間新聞

狂送網紅《獵人》卡牌炎上 麥當勞：粉絲可抽獎｜20241021 ET午間新聞

板橋2機車擦撞嚴重車禍　18歲騎士撞燈桿送醫不治

潭美助攻東北季風「雨彈一天比一天強」　專家：還有熱帶擾動發展

腎功能衰退無聲息！腎臟病患僅3.5%有認知　中西醫曝護腎撇步

離職前會揪同事吃飯？一票推「1方式」更優：不貴又不怕尬

「加15元我也點不下去」雲林早餐店霸氣宣布：漢堡免費加蛋

在日本找零「慘虧10倍錢」　大票旅客都遇過！在地人也上當

北捷會員注意！即日起免費領「捷運點」　10／25開搶甜甜圈兌換券

快訊／百憂解不是只退出台灣！藥廠宣布「2024年底全球停止生產」

超紅心測幫你偷窺自己！你可能有不為人知的這一面

男生對女生有好感「會一天只回1次訊息？」　網見1關鍵：有興趣

益生菌逆轉腎病？醫曝：護腎3大關鍵　籲接受正規治療

高通旗艦晶片S8 Elite亮相！　台積電3奈米助攻「效能直逼筆電」

共軍牛山島實彈射擊！綠提案「停辦雙城論壇」　蔣萬安盼續辦

卓榮泰對新核能態度開放　賴清德得先拚連任！最快2030年才可評估

女大生「喝醉摔進垃圾桶」疑遭收走碾碎！　焚化爐尋獲人類骨骸

大谷翔平入圍大聯盟及國聯年度MVP　與法官、小惠特競爭　

黑豹旗／太神了！南湖高中外野手「五星級接殺」驚豔全場

潭美助攻東北季風「雨彈一天比一天強」　專家：還有熱帶擾動發展

影 ／11年前柯文哲從政遭父親反對　他嘆：回頭想也許柯爸是對的

失聯移工狂逃！熱心外送員「大外割」壓制助警逮人

TVBS民調／賴清德支持度37%下滑3個百分點　中立民眾不滿意度增1成

生活熱門新聞

中央山脈切割「潭美颱風」外圍環流　雨炸6地紅到發紫

「被超哥趕出來了…」YTR吃鐵板燒遭警驅離

僑光科大「系主任」竟僅國中學歷！　囂張妻自稱地下校長

潭美颱風「各國路徑」曝光！　東半部有強降雨威脅

29年藥價從49砍剩1.96！百憂解確定退出台灣　11月1日起停止供貨

潭美颱風今晨生成　路徑曝光6區防強降雨

玩Pokemon go「1功能」驚覺女友出軌

即／全台「核電歸零」41天！台電回應了

潭美颱風威脅明晚變天「強風豪雨熱區曝」　北東高溫剩22度

「安親班老師才領26K」她嘆1原因：不敢提離職

代課費、補助全A！無良夫妻助愛女卡校職

潭美颱風最快今晚生成！環流雨彈下到周末　北東「紅到紫白」　　

朋友租車出遊誰買單？「司機免攤油錢」引論戰　過來人曝真實心聲

不想被打擾！4獨立星座「最適合一個人住」

更多熱門

相關新聞

「貪吃版大傑」麥當勞點獵人套餐！店員秒回1句

「貪吃版大傑」麥當勞點獵人套餐！店員秒回1句

麥當勞近日與人氣動漫《獵人》合作推出聯名商品，卻因贈送一票KOL全套卡盒遭炎上，而話題也持續發酵。網紅「大猩猩動物園」Jerry昨日直接裝扮成大傑，赴麥當勞點餐，畫面狂吸7萬讚，大票網友被戳笑直呼，「怎麼辦？大傑的背影看起來有點貪吃」、「羞恥滿點，比跳大麥克還瘋狂」。

麥當勞送KOL《獵人》全套卡包遭炎上！　她逆風力挺：行銷超成功

麥當勞送KOL《獵人》全套卡包遭炎上！　她逆風力挺：行銷超成功

YTR陳彥婷「送全套卡包233號」！　寵粉辦抽獎：給愛《獵人》的各位

YTR陳彥婷「送全套卡包233號」！　寵粉辦抽獎：給愛《獵人》的各位

日19歲網紅遊義慘遭暴打　搶單車手機

日19歲網紅遊義慘遭暴打　搶單車手機

展榮開箱《獵人》盲卡包失言挨罵！　遭炎上首發聲：寶貴的經驗

展榮開箱《獵人》盲卡包失言挨罵！　遭炎上首發聲：寶貴的經驗

關鍵字：

獵人網紅公關品麥當勞Dcard呱吉

讀者迴響

熱門新聞

獨／蔡壁如談柯父病情　柯美蘭在黨內開轟

Joeman靈異節目H級美女老師遭起底

Albee激烈求歡「前戲都做滿」！男友1句話她秒滅火

她「不理1警訊」罹胃癌第4期！醫一聽搖頭

中央山脈切割「潭美颱風」外圍環流　雨炸6地紅到發紫

「被超哥趕出來了…」YTR吃鐵板燒遭警驅離

NanaQ認愛4天突宣布被分手！　掰了天菜刺青男：好難過

僑光科大「系主任」竟僅國中學歷！　囂張妻自稱地下校長

日16歲女高中生追偶像「化身流鶯」！價碼曝

韓網美遭性侵！變態躲門外襲擊畫面曝

柯文哲密令「Orange 京華出境」　橘子返台2天內幕曝光

即／陸發航行警告　牛山島明實彈射擊

《全明星》29歲男神瘋傳「老婆有了才早婚」

62萬網美許悅嘲笑《獵人》刪文道歉了！

台積電F20廠工人觸電亡　竹科管理局停工調查

更多

最夯影音

更多

甜美油漆妹取物錢包遭竊　她難過辛苦賺來的錢沒了

【泰格與雪兒】天秤座的煩惱

男騎士切車道害她慘摔　外套被車牌勾住遭拖行

楊謹華女女吻謝盈萱「怕停不下來」　吵架氣哭被嗆：可以不要再演了嗎？

李榮浩吃火鍋「木耳爆炸了！」　被噴一身嚇歪...100萬人在線看

熱門快報

這幾款罐頭營養超乎你想像

這幾款罐頭營養超乎你想像

「文里補習班」開課啦！這次要做出茶水間就能輕鬆烹煮的「馬克杯蛋包鮪魚起士飯」

開箱桃園建案 首購無痛入手

開箱桃園建案 首購無痛入手

成裕ONE以便利的生活機能和親民價格，成為首購族的熱門選擇。想知道更多細節？快來看看琦郁的開箱影片！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面