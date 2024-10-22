沒拿到《獵人》卡包！呱吉「收到也蠻困擾」　網歪樓：可以給我啊

▲麥當勞與《HUNTER×HUNTER獵人》聯名。（圖／業者提供）

記者曾筠淇／綜合報導

麥當勞與《獵人》聯名，寄送公關品給不少網紅、KOL，然而，因為有部分人並沒有看過《獵人》，因此引來粉絲反彈。前台北市議員、網紅「呱吉」邱威傑形容這是「獵人網紅之亂」，雖然他並沒有拿到這次的公關品，不過他覺得自己若真的收到，應該會蠻困擾。

呱吉在臉書上發文表示，近日掀起「獵人網紅之亂」，「我也沒有拿到，哭啊。但說真的收到我也是蠻困擾的。」他透露自己有看《獵人》，且很喜歡冨樫義博，連一些早期作品，他都有買。不過呱吉也說，他其實不會特別收藏周邊商品，因為他討厭家裡被嗜好品堆滿的感覺，在他的家中，只有書和漫畫很多而已。

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貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「坦白講動漫周邊真的有點泛濫，毫無設計甚至粗製濫造的產品一堆」、「麥當勞這次給了一堆不愛獵人的人」、「你收到可以給我啊」、「但是烏薩奇例外」、「萬一之後收到可以給我」、「可以抽獎送粉絲啊」、「問就是買，發文就是在意」、「收到可是很困擾的話可以送我」。

知名創作者「超認真少年」則回覆，「身為長期聽眾，我願意把我的給你！」

針對寄送公關品一事，麥當勞回應，「感謝消費者對熱血動漫祭《HUNTER×HUNTER獵人》的支持與喜愛，除了角色盲卡包 、聯名包裝以及獨家《獵人》BOOK牌之外，為滿足喜愛獵人的廣大粉絲，原本即特別規劃抽獎機制， 凡參與活動者，就有機會獲得『《獵人》卡片收藏冊』，感謝顧客對於此次合作的支持與回饋」。