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抓到鐵證！烏東前線「飄揚北韓國旗」　交通樞紐淪陷烏軍嚇壞

▲▼北韓國旗和俄羅斯國旗在烏東前線戰場上並列飄揚。（圖／翻攝自Telegram／rvvoenkor_bot）

▲北韓國旗和俄羅斯國旗在烏東前線戰場上並列飄揚。（圖／翻攝自Telegram／rvvoenkor_bot）

記者羅翊宬／編譯

俄軍針對烏克蘭發動的「特殊軍事行動」即將滿3年。隨著烏東戰事陷入膠著，俄軍計畫運輸北韓（朝鮮）精銳部隊前來參戰，而各種證據更顯示部分北韓士兵已經抵達俄國。在北韓駐聯合國代表否認派兵參戰之際，一名親俄軍事部落客公開一張相片，俄羅斯與北韓的國旗竟然並列插在烏東戰場。

據稱，該地點位於波克羅夫斯克，而附近被認為是交通樞紐的城鎮楚庫里涅則於10月初被俄軍宣布攻陷。

根據《韓聯社》，一名經常在社群平台Telegram分享俄烏戰況的親俄軍事部落客「@rvvoenkor_bot」，於當地時間21日在帳戶分享一張照片，畫面顯示北韓國旗竟與俄羅斯國旗共同插在烏東前線的地上，他在內文中指出，「北韓國旗在最近（被俄軍）解放的楚庫里涅（Tsukuryne）附近的波克羅夫斯克（紅軍村，Pokrovsk）前線礦場的廢石上飄揚。」

該名親俄軍事部落客表示，「我國（俄國）戰鬥隊員的行動，造成敵方很大的混亂」。

報導分析，對於北韓精銳部隊士兵是否已經抵達烏東戰場，目前各界仍然眾說紛紜，至於親俄部落客上述「對敵方造成很大的混亂」之說法，不排除是欺敵的心理戰術之一，認為儘管北韓士兵尚未抵達烏東前線，但俄軍仍透過插上北韓國旗等行動，企圖打擊烏軍士氣。

烏克蘭國家安全與國防委員會（NSDC）旗下的反虛假資訊中心負責人科瓦連科（Andrii Kovalenko）透過Telegram分析，「他們（俄羅斯）現在正積極強調北韓，盼能夠對烏克蘭構成恐怖宣傳的作用」；對此，《自由亞洲電台》（RFA）則解釋，科瓦連科盼外界能夠對於俄軍的資訊戰提高警覺，防止烏軍士氣下降。

據悉，波克羅夫斯克（紅軍村）為烏克蘭東部頓涅茨克州的城市，而位於附近的楚庫里涅（Tsukuryne）則是當地交通樞紐，然而最近在俄烏兩軍激戰下，由於烏軍防守線破碎，導致楚庫里涅失守、慘遭俄軍攻陷。

對於這張相片的真偽判定，烏媒《基輔郵報》記者今（22）日向《自由亞洲電台》表示，「難以透過獨立檢驗的方式判斷相片真偽，畢竟從（遠派俄羅斯）的北韓軍人之相關影像，就能充分解釋一切。」

《韓聯社》指出，其實相片中北韓國旗所位處的烏東頓涅茨克州波克羅夫斯克，在先前的報導中就被判定可能是北韓軍的派駐活動地點，因此該面國旗其實也可能是北韓軍所留下的國旗。

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