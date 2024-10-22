女子滿身血撲咬乘客！　日本JR萬聖節上演《屍速列車》

▲日本JR東海推出的「萬聖節限定」活動。（圖／翻攝自X）



記者張方瑀／綜合報導

日本新幹線一節列車上，突然出現一名行跡詭異的女子，滿身是血撲向扶起她的男子，場景宛如韓國電影《屍速列車》重現，現場乘客則紛紛拿出手機錄影，原來這是日本JR東海推出的「萬聖節限定」活動。

綜合外媒報導，日本JR東海19日將從東京開往大阪的列車其中一節車廂，改造成萬聖節限定的屍速列車，由20多名演員打扮成的角色突然變成喪屍，再於車內襲擊其他乘客，讓車上40多名前來體驗的乘客驚呼連連。

現場一名美國籍的觀光客表示，「感覺就像真的置身於電影中一樣，我只是在位子上坐著，眼前的電影情節就在我面前開始，這真的很酷，也是一個很有突破性的體驗。」

這節限定列車的票價高達5萬日圓（約台幣1萬815元），但許多乘客都表示非常值得。

主辦方表示，在長達2個半小時的旅程中還穿插了輕鬆的表演，如殭屍啦啦隊員、魔術師、喜劇演員，在整個過程都沒有出現極度暴力和流血的場面，「應該沒有人希望全程都處在恐懼之中。」