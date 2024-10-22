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遭南韓指控派精兵協助俄軍侵烏　北韓駐聯代表怒斥：子虛烏有

▲▼北韓駐聯合國代表發言中。（圖／翻攝自UN Web TV）

▲北韓駐聯合國代表發言中。（圖／翻攝自UN Web TV）

記者羅翊宬／編譯

南韓最高情報機構「國家情報院」18日公開俄國派軍艦輸送北韓士兵的消息，不僅指出北韓派遣逼近1萬2000人的精銳部隊參與俄烏戰爭，更表示已有部分士兵抵達俄國。對此，北韓駐聯合國代表首度針對此事作出回應，認為此說法「毫無根據」，並強調與俄國之間的軍事合作受到國家主權發展所保障。

根據《韓聯社》，聯合國大會第一委員會（裁軍和國際安全委員會）於當地時間21日在紐約聯合國總部召開，北韓駐聯合國代表部在獲得答覆權後，首度回應近來北韓派兵俄國一事，「對於（北韓）和俄羅斯之間所謂的軍事合作，我代表部認為，這無疑是毀損合法且有好的合作關係，且是玷汙我國形象的謠言，因此毫無必要討論。」

北韓駐聯合國代表部表示，「這些國家所聲稱的主權國家之間的武器移轉，與（裁軍和國際安全）相關討論主題互相違背。」

《韓聯社》指出，自從南韓國家情報院與其他媒體報導紛紛指出北韓向俄羅斯派兵、參加俄烏戰爭的消息後，北韓官方便一直保持緘默，因此北韓駐聯合國代表部上述談話，可以做為北韓對於此事的首次回應。

在此會議上，烏克蘭駐聯合國代表團則表示，「根據可用資料，為了能和烏軍交戰，（我方）預估北韓將在近日內派出1萬1000人規模的正規軍，與俄軍一同部署。」

俄羅斯駐聯合國大使涅班濟臣（Vassily Nebenzia）則在會議回嗆，北韓派兵俄國協助俄烏戰爭的說法是「子虛烏有」，並譴責美國等西方國家坐視烏克蘭總統澤倫斯基推動發展核武，「美國和其同盟，將伊朗、中國、北韓視為『床邊妖怪』（Boogeyman，為了嚇小孩而編造出的鬼怪），進而販售恐懼、分散注意力。」

▲▼南韓駐聯合國代表黃浚局。（圖／翻攝自UN Web TV）

▲南韓駐聯合國代表黃浚局。（圖／翻攝自UN Web TV）

如今躋身為聯合國安理會理事國的南韓駐聯合國代表黃浚局則在會議上譴責，呼籲北韓和俄國中斷軍事合作，「雖然從過去以來，北韓經常違反國際秩序和安理會決議，但如今對於北韓向俄國派兵的決定，就連我們都深感震驚！」

黃浚局向俄國表示，「儘管俄羅斯在軍事上面臨如此緊迫的狀況，但動員如此惡名昭彰的流氓國家（指北韓）的兵力，是一件非常危險的事！身為聯合國安理會常任理事國的俄羅斯，竟不惜一切下賭注，只為了改變戰爭局勢演變，令人無法置信。」

據悉，對於俄羅斯總統澤倫斯基、南韓情報機構相繼指出北韓向俄國派兵協助參戰一事，美國持續採取保留且慎重的態度，並表示高度擔憂俄朝之間的軍事合作。

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