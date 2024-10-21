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北韓派兵參戰　南韓尹錫悅和北約秘書長通話！譴責俄威脅世界和平

▲▼烏克蘭總統澤倫斯基、北約秘書長呂特。（圖／達志影像）

▲烏克蘭總統澤倫斯基、北約秘書長呂特。（圖／達志影像）

記者羅翊宬／綜合外電報導

最近關於北韓（朝鮮）向俄國派出部隊的消息甚囂塵上，不僅許多照片與衛星影像佐證，南韓情報機構更直指北韓派往俄國的精銳部隊高達1萬2000人。對此，南韓總統尹錫悅與北約秘書長呂特通話，譴責俄國威脅國際安全的行徑。俄羅斯克宮則表示，與北韓深化關係發展，是行使國家主權的展現。

根據《韓聯社》、《News1》，北大西洋公約組織（北約，NATO）秘書長呂特（Mark Rutte）於當地時間21日透過社群平台X發文，表示他稍早已與南韓總統尹錫悅通電話，身為緊密合作夥伴的北約與南韓，稍早就國防產業合作、大西洋與印太地區之間的安全等議題進行討論。

呂特在內文表示，「北韓向俄羅斯派出部隊援助，目標是在烏克蘭戰場上與俄軍一同戰鬥，這意味著北韓的舉動恐將在未來掀起緊張高潮。」

▲▼南韓總統尹錫悅強烈譴責北韓派遣軍隊赴俄。（圖／達志影像）

▲南韓總統尹錫悅強烈譴責北韓派遣軍隊赴俄。（圖／達志影像）

據悉，先前呂特在巴西出席完北約峰會國防部長會議後，便針對北韓8日時被爆料向俄軍派出部隊參戰的消息表示「無從確認」。當時呂特向記者表示，「目前為止我們的官方立場是，難以從報導確認北韓是否積極介入（烏克蘭）戰爭。」

在與尹錫悅的通話中，呂特強調對於俄羅斯、北韓違反國際法與聯合國安理會決議的行徑深感擔憂，並表示為了應對俄朝軍事合作對國際和平安全造成的威脅，北約已經準備好與南韓攜手合作，因此期盼南韓政府能夠派遣代表團，向北約分享更詳細的最新情報。

對此，尹錫悅則表示，從俄軍侵略烏克蘭、俄朝之間的軍事合作等來看，證實印太地區的和平穩定其實與大西洋密不可分，認為俄羅斯與北韓之間的合作已經動搖了國際秩序的根本，且對韓半島（朝鮮半島）與世界和平構成威脅，「我國（南韓）政府決不會容忍。」

▲▼克里姆林宮發言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）。（圖／路透）

▲克里姆林宮發言人佩斯科夫。（圖／路透）

根據《路透社》，針對北約與尹錫悅的談話，以及國際對於北韓向俄國增派援軍的譴責，俄羅斯克里姆林宮發言人佩斯科夫於當地時間21日召開例行記者會時表示，俄國選擇與北韓強化發展關係，是基於國家主權與權利，「北韓不僅是我國的近鄰、也是我國的夥伴，在所有領域當中強化發展合作關係。」

佩斯科夫強調，「（俄國）與北韓之間的關係，並非為了針對第三國。」

對於北韓軍是否在烏克蘭與俄國攜手合作，佩斯科夫則不願證實，僅表示這個問題應該由國防部回答，「雖然南韓提出了關於北韓派兵的說法，但美國國防部至今仍未公開證實。」

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