　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

旅日注意！大量500韓元「冒充日幣」流入　店家收錢全被騙

▲▼500元韓幣和500元日幣易混淆。（圖／翻攝自X）

▲仍在流通的舊版500元日幣（左）和500元韓幣（右）。（圖／翻攝自X）

記者張方瑀／綜合報導

隨著國際觀光客的增加，日本再次面臨500韓元硬幣混入流通的老問題。由於500韓元與500日圓硬幣外型、重量、材質相似，令商家和消費者不勝其擾，旅客收到找零時，也需特別留意，避免收到韓元而非日圓。

根據《朝日新聞》報導，東京葛飾區經營60年的澡堂「喜久之湯」店主加島優作表示，最近結帳時發現零錢被混入韓元硬幣，他在清點硬幣時感覺異常，仔細查看後才發現竟是韓元，「上面寫著像是韓文的字樣，所以我很驚訝，想這可能是韓國的錢，結果發現這是一枚500韓元硬幣。」

現行匯率顯示，500韓元僅值54日圓，大約是500日圓的十分之一。加島坦言，得知這個差距讓他既驚訝又失望，儘管不願相信這是有人故意混入的，仍感到憤怒與遺憾。

▲▼500元韓幣和500元日幣易混淆。（圖／翻攝自X）

▲500元韓幣（左）和新版500元日幣（右）仍舊非常相似。（圖／翻攝自X）

500韓元與「舊版500日圓」硬幣在直徑、重量及材質上極為相似，容易混淆。雖然日本在2021年推出了新版500日圓硬幣，但舊版仍廣泛流通，使得這種混淆情況未能完全避免。加島表示，「500日圓硬幣和500韓元真的非常類似．如果現在有客人拿這個（韓元）來付錢，我想我們也不會注意到。」

事實上，500韓元冒充500日圓是一個老問題，日本警方在1997年，就曾查獲1.4萬枚500韓元硬幣，甚至有些500韓元硬幣還被鑽了小洞減輕重量，以更順利騙過自動販賣機。

除了東京的澡堂，九州的一家蔬果店也遇到類似問題。該店主在社交媒體上表示，繁忙時或面對年長顧客時，容易忽視硬幣的差異，進一步增加了被騙的風險，「以前也發生過幾次這種情況，我認為這可能是故意的，有點失望。」

店主指出，他也擔心很可能是前一名客人受騙，覺得不甘心才拿著韓元來消費，「如果我們沒有注意到，並不小心將韓元找給了顧客，那就太可怕了。」

律師井上裕貴提醒，故意使用500韓元硬幣在日本消費可構成詐欺罪，若用於自動販賣機則可能涉及竊盜罪。

ET快訊
20歲網美遭性侵！跟蹤狂門外躲13小時　監視器畫面曝光
外公「鑰匙藏很隱密」仍被15歲少年偷開奪3命　最糟下場曝光
柯文哲密令「Orange 京華出境」　橘子返台2天內幕曝光
女後悔同居砲友結婚　法官「肉眼看出關鍵」判婚姻無效
僑光科大「系主任」竟僅國中學歷！　囂張妻自稱地下校長
潭美颱風「各國路徑」曝光！　東半部有強降雨威脅

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

電影取景地發現「2000年前古墓」　挖出12具完整人類遺骸

旅日注意！大量500韓元「冒充日幣」流入　店家收錢全被騙

美防長訪烏克蘭宣布4億美元軍援　供裝甲車及彈藥

日媒民調：眾院大選執政聯盟兩黨合計可能不過半

以色列續攻真主黨　24小時打擊黎巴嫩境內300目標

全村的希望「輝達」創新高！　道瓊反跌344點

韓20歲網美遭性侵！跟蹤狂「門外躲13小時」9秒監視器畫面曝光

被以色列殺怕了！哈瑪斯新領袖選出後將「身分保密」

巴黎自駕遊聽到「沙沙聲」　下秒移民從車廂跳出！全家被投石嚇慘

濟州島酒吧「灌醉中國客」毆打囚5小時　搶手機刷走600萬韓元酒錢

甜美油漆妹取物錢包遭竊　她難過辛苦賺來的錢沒了

【泰格與雪兒】天秤座的煩惱

李榮浩吃火鍋「木耳爆炸了！」　被噴一身嚇歪...100萬人在線看

男騎士切車道害她慘摔　外套被車牌勾住遭拖行

結束1小時警詢！15歲少年外公現身喊：鑰匙放很隱密的地方

楊謹華女女吻謝盈萱「怕停不下來」　吵架氣哭被嗆：可以不要再演了嗎？

「林俊傑⭢林俊接」公主抱魏如萱！　動力火車現身爭寵「討抱＋求漲粉」XD

狂送網紅《獵人》卡牌炎上 麥當勞：粉絲可抽獎｜20241021 ET午間新聞

柯文哲戒護探望命危父 醫：難見最後一面 ｜20241021 ET午間新聞

板橋2機車擦撞嚴重車禍　18歲騎士撞燈桿送醫不治

電影取景地發現「2000年前古墓」　挖出12具完整人類遺骸

旅日注意！大量500韓元「冒充日幣」流入　店家收錢全被騙

美防長訪烏克蘭宣布4億美元軍援　供裝甲車及彈藥

日媒民調：眾院大選執政聯盟兩黨合計可能不過半

以色列續攻真主黨　24小時打擊黎巴嫩境內300目標

全村的希望「輝達」創新高！　道瓊反跌344點

韓20歲網美遭性侵！跟蹤狂「門外躲13小時」9秒監視器畫面曝光

被以色列殺怕了！哈瑪斯新領袖選出後將「身分保密」

巴黎自駕遊聽到「沙沙聲」　下秒移民從車廂跳出！全家被投石嚇慘

濟州島酒吧「灌醉中國客」毆打囚5小時　搶手機刷走600萬韓元酒錢

電影取景地發現「2000年前古墓」　挖出12具完整人類遺骸

中央山脈切割「潭美颱風」外圍環流　雨炸6地紅到發紫

潭美颱風快遞南海！　專家：影響台灣時間跟著提早

旅日注意！大量500韓元「冒充日幣」流入　店家收錢全被騙

法醫楊敏昇解剖清大王水案　嘆世人對「化骨水」錯誤認知

懷疑被戴綠帽逼他裸臀下跪　醋男「證據傳IG」下場慘了

《全明星》29歲男神瘋傳「老婆有了才早婚」！辣妻肚皮正面照全被拍

柯文哲密令「Orange 京華出境」　橘子返台2天內幕曝光

馬自達「MX-5 35周年紀念版」亮相　米色敞篷專屬塗裝、限時不限量

曾合作徐若瑄還入圍金曲獎！　製作人走出幕後發片…唱英文歌原因曝光

萬歲牌堅果隨行包 熱銷百萬包 一包不到23元

國際熱門新聞

日16歲女高中生追偶像「化身流鶯」！價碼曝

韓網美遭性侵！變態躲門外襲擊畫面曝

陸籍房客跑了！　房東開門見這一幕驚呆

全村的希望「輝達」創新高！　道瓊反跌344點

未來將收「頻繁飛行稅」　最高多付1萬7千

巴黎自駕聽到怪聲　下秒竟見恐怖景象

人妻照顧臥床夫6年　他一康復離婚娶別人

被以色列殺怕了！哈瑪斯新領袖將「身分保密」

韓酒吧灌醉毆打陸客　盜刷600萬韓元

26歲正妹CEO遭性侵殺害　磚塊驗出DNA

為瘦身吞1年「蟲卵」膠囊　21歲女3器官病變

知名美式餐廳「TGI FRIDAYS」驚傳將聲請破產！

印中就爭議邊界巡邏達協議　盼解決軍事對峙

美防長訪烏克蘭宣布4億美元軍援　供裝甲車及彈藥

更多熱門

相關新聞

韓網美遭性侵！變態躲門外襲擊畫面曝

韓網美遭性侵！變態躲門外襲擊畫面曝

韓國20歲正妹直播主趙芮梨（조예리）在IG有15.8萬人追蹤，直播平台上也有百萬關注。沒想到，趙芮梨近日PO出一段門前的監視器畫面，透露自己遭到跟蹤狂性侵，目前已將監視器畫面交給警方。

日19歲網紅遊義慘遭暴打　搶單車手機

日19歲網紅遊義慘遭暴打　搶單車手機

北韓派兵參戰　南韓尹錫悅和北約秘書長通話

北韓派兵參戰　南韓尹錫悅和北約秘書長通話

陸籍房客跑了！　房東開門見這一幕驚呆

陸籍房客跑了！　房東開門見這一幕驚呆

日16歲女高中生追偶像「化身流鶯」！價碼曝

日16歲女高中生追偶像「化身流鶯」！價碼曝

關鍵字：

硬幣日本韓國日圓韓元日韓要聞

讀者迴響

熱門新聞

獨／蔡壁如談柯父病情　柯美蘭在黨內開轟

她「不理1警訊」罹胃癌第4期！醫一聽搖頭

Joeman靈異節目H級美女老師遭起底

日16歲女高中生追偶像「化身流鶯」！價碼曝

「被超哥趕出來了…」YTR吃鐵板燒遭警驅離

即／陸發航行警告　牛山島明實彈射擊

NanaQ認愛4天突宣布被分手！　掰了天菜刺青男：好難過

張菲擁「上千張鴻海股票」

潭美颱風今晨生成　路徑曝光6區防強降雨

潭美颱風「各國路徑」曝光！　東半部有強降雨威脅

女後悔同居砲友結婚　法官「肉眼抓關鍵」判婚姻無效

11月運勢大翻身！4生肖財神爺眷顧財運爆棚　事業愛情雙豐收

僑光科大「系主任」竟僅國中學歷！　囂張妻自稱地下校長

快訊／結束1小時警詢！15歲少年外公：鑰匙放很隱密的地方

獨／15歲少年開車釀3死　父創設宮廟大門深鎖

更多

最夯影音

更多

甜美油漆妹取物錢包遭竊　她難過辛苦賺來的錢沒了

【泰格與雪兒】天秤座的煩惱

李榮浩吃火鍋「木耳爆炸了！」　被噴一身嚇歪...100萬人在線看

男騎士切車道害她慘摔　外套被車牌勾住遭拖行

結束1小時警詢！15歲少年外公現身喊：鑰匙放很隱密的地方

熱門快報

這幾款罐頭營養超乎你想像

這幾款罐頭營養超乎你想像

「文里補習班」開課啦！這次要做出茶水間就能輕鬆烹煮的「馬克杯蛋包鮪魚起士飯」

女神主播朱琦郁誠實Q&A

女神主播朱琦郁誠實Q&A

新頻道開張！琦郁女神面對嗆辣提問，大方分享私人秘辛．想知道女神更多不為人知的秘密？別錯過本集！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面