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巴黎自駕遊聽到「沙沙聲」　下秒移民從車廂跳出！全家被投石嚇慘

巴黎自駕遊回程聽到「沙沙聲」　下秒移民竟從車廂跳出

▲巴黎治安敗壞，外國遊客遇到陌生男從後車廂跳出，警方說無能為力。（圖／X）

圖文／CTWANT

近日有英國民眾一家前往巴黎一日遊，在返家時竟有名移民突然從汽車後車箱跳出，隨後30多名男子從灌木叢中出現，包圍了汽車，並開始大喊大叫，同時向他們的汽車擲石頭，車上3人見到眼前景象不禁嚇傻。對此，受害民眾當時選擇報警，但警方卻說他們也無能為力，最終只好無奈帶著恐懼離開，還需要付大約900英鎊（約新台幣37000元）的汽車維修費。

據《太陽報》報導，事發於19日晚上8點左右在法國加萊的一個加油站，20歲的卡迪嘉（Khadija Hussain-Chowdhury）與爸爸以及她結婚2年的丈夫諾舍萬（Nosherwan Ahmad Chaudhry）正要從巴黎一日遊返回英國，豈料在回程加油時，卡迪嘉聽到沙沙聲，而後她看到後車廂竟自行關閉了，並警告父親，當丈夫付油費時，她可以聽到從後面傳出的噪音。

對此，全家相信男子正試圖從法國前往英國，而後當3人打開後車廂時，有名男子跳下車逃跑，隨後一群男子從灌木叢中出現，一群人隨即包圍了汽車，開始大喊大叫、咒罵他們，同時向汽車投擲石頭。

當時車上3人嚇壞了，卡迪嘉回憶，一群男子當時都在笑，且其中一些人非常具有攻擊性，「我非常害怕我們會被殺，且沒有人會知道我們發生了什麼事」，而後當他們好不容易將車開遠時，男子們則朝不同的方向跑去，還不時向汽車丟擲磚塊，行車記錄器也捕捉到石塊如雨般落在車上的聲音。

卡迪嘉隨後報警，豈料警方竟說他們也無能為力，並轉而告知她要向其他單位求助，對此她則相當不滿，對法國當局進行了猛烈抨擊。

而這起意外讓一家剛買3個月的新車嚴重損壞，他們現在需要支付大約900英鎊的修車費。諾舍萬表示「我仍然非常憤怒和心碎，我幾乎哭了，但是因為我的妻子和岳父受到的恐嚇，而不是我的車被破壞。」

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