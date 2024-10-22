27歲男台中七期豪宅遭虐死「屍體躺地蓋被」　3煞：以為他冷

▲台中市警方逮獲4名涉案犯嫌，依私行拘禁致死及殺人、毒品防制條例等罪嫌法辦。（圖／翻攝畫面）



圖文／CTWANT

台中市七期豪宅19日發生命案，新北市27歲許姓男子遭人虐死、遍體鱗傷陳屍餐廳，當警方到場時身上還蓋了一條被子。當時3名兇嫌因施用毒品反應遲緩，除抗拒拘捕，還稱「以為失溫替他蓋被」。3嫌21日上午遭法院裁定羈押禁見，但死者生前是否遭3人餵毒，待進一步解剖釐清。

台中市第六分局19日傍晚獲報，稱西屯區七期市政路上1處豪宅大樓，有住宅內飄出燃燒塑膠味道，警方立即派員前往查訪，進入屋內時赫見餐廳地板躺著1名男子，掀開被子後發現身上有多處傷痕，已明顯死亡。現場還有大麻煙油、毒咖啡包、毒梅綻、K他命及有「喪屍煙彈」之稱的依托咪酯等多種毒品。剛施用完毒品的劉等3人反應遲緩，見警方到來除抗拒拘捕，還稱「以為許失溫才替他蓋被」。

警方查出死者是新北市27歲許姓男子，當場逮捕在場劉姓主嫌（32歲）、劉男（37歲）及石男（19歲）等3人，經報請檢方組成專案小組深入追查，發現另有1名林姓未成年共犯，20日下午循線將林查緝到案。

經查，死者許男與主嫌劉男有毒品及債務糾紛，劉因多次追討欠款不成，於本月17日晚間將許男引誘約到劉男台中七期豪宅租住處協商，期間協商破裂，劉男與同夥將許男拘禁，期間以鋁製球棒、電擊棒毆打凌虐，時間長達48小時，最終導致許男喪命。

全案移送地檢署後，由台中地檢署檢察官戴旻諺負責此案，於20日上午率同法醫完成相驗和現場勘驗。檢方認為以劉男為首的一行3人涉犯殺人、傷害致死、3人以上以凶器對被害人施以凌虐施行拘禁致死、轉讓禁藥致死、強暴方法使人施用毒品等罪，且犯罪嫌疑重大，有逃亡、湮滅、偽造、變造證據、勾串共犯或證人之虞，向法院聲請羈押禁見，今天法院裁定羈押禁見；涉案少年則責付法定代理人。

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